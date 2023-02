Grossi problemi per questi segni zodiacali dal 13 di febbraio: solo fallimenti

Questi segni zodiacali dal 13 febbraio dovranno stare molto attenti, perché verranno travolti da fallimenti e problemi.

I pianeti non sono sempre clementi e se anche solo uno gira le spalle ai segni zodiacali, questi potranno vivere un effetto domino poco piacevole dal fallimento completo sino a problemi impossibili da risolvere. Dal 13 febbraio, questi segni dello zodiaco avranno poco da ridere ed è sicuramente meglio non facciano passi avanti o azzardati. I protagonisti di questo periodo poco brillante sono tre e devono fare molta attenzione.

Problemi dal 13 febbraio per questi segni zodiacali

Febbraio ha bussato alle porte ed è entrato con tutte le migliori intenzioni al mondo, purtroppo però i pianeti non sono clementi e ci sono tre segni zodiacali che dal 13 febbraio dovranno star fermi e fare un passo indietro. Gli astrologi invitano all’attenzione, perché i pianeti influenzeranno loro in maniera non positiva.

Fallimenti, litigi e voglia di lasciare tutto anche sotto un punto di vista professionale. I pensieri saranno negativi e questi segni zodiacali vedranno la loro vita come se fosse all’interno di un labirinto senza porte di uscita.

È bene non farsi abbracciare dalla tristezza e dalla negatività, mantenendo un profilo pari al controllo in attesa che i pianeti tornino a sorridervi. I segni zodiacali che avranno i pianeti contro dal 13 febbraio sono:

Ariete

Testardo e impulsivo, questo è un segno zodiacale che lascia il segno e non si trattiene qualsiasi sia la situazione. Non cambia idea e cammina dritto per la sua strada. Dal 13 febbraio Marte in opposizione potrebbe creare delle situazioni poco piacevoli, con discussioni e momenti di tensione a lavoro. Solo per questa volta l’Ariete è invitato a fare silenzio, in attesa che questo periodo negativo passi. Al contrario, le conseguenze potrebbero essere poco piacevoli.

Scorpione

Turbolenti e vendicativi, i pianeti in opposizione portano lo Scorpione a non avere la solita grinta. Rischiano di porre fine a relazioni di lavoro e personali, fallire dinanzi ad un progetto che studiano da tempo o mettersi nei guai a causa del loro modo di fare. Non è il momento, bisogna star fermi e lasciare che tutto scorra intorno. Non bisogna rispondere ed è bene usare cautela in ogni situazione. Anche sotto un profilo economico, gli investimenti in questo periodo non rappresentano una idea brillante.

Acquario

Quando si tratta di divertirsi, l’Acquario è sempre in prima fila. Ma nei prossimi giorni alcuni Pianeti – tra cui Marte – saranno in opposizione e il solito modo di affrontare i problemi potrebbe tornare indietro come un boomerang impazzito.

Tensioni, ansia e stanchezza mettono l’Acquario all’angolo, per questo motivo sarebbe meglio non fare passi in avanti e non pensare al futuro. Sono solo pochi giorni, ma dal 13 febbraio è importante evitare ogni tipo di fallimento che crea un effetto domino devastante che impatta anche sui prossimi mesi.

Attenzione – seppur meno – anche per i Bilancia e i Pesci che potrebbero avere un piccolo momento di crisi portato proprio da questi Pianeti negativi e contro.