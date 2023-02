Tutto ciò che c’è da sapere su Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 è ufficialmente e finito ed è ora di tirare le fila di tutto ciò che è successo in queste lunghe cinque serate della kermesse. Ecco tutto quello che è successo.

Ancora una volta Amadeus ha portato a casa il suo Festival di Sanremo, arrivato alla quarta edizione condotta da lui. Tra gaffe, gag improbabili, polemiche e per fortuna tante belle canzoni, Sanremo 2023 porta con sé tante cose, belle e meno belle.

Come ogni anno, alla fine della manifestazione si riflette su quello che abbiamo visto, su cosa ha portato di più dell’anno prima e su cosa ricorderemo per gli anni a venire. Ecco il nostro riassunto.

Sanremo 2023: cinque serate tra musica e colpi di scena

Cosa ricorderemo di questo Sanremo 2023? Di certo, le tante canzoni memorabili che abbiamo ascoltato, da “Due vite” di Marco Mengoni, a “Supereroi” di Mr. Rain e “Tango” di Tananai, che quest’anno ha avuto il suo riscatto, il ritorno di Paola e Chiara con “Furore” e tantissime altre.

Ma non sono le uniche cose che sono rimaste impresse, anche perché lo sappiamo quello di cui più si parla ogni volta sono le tante polemiche sorgono attorno alla gara.

In primis, si è parlato tanto di Anna Oxa, in gara con “Sali (Canto dell’anima”, che essendo diva qual è ha fatto parlare molto della sua poca cordialità, con qualche incidente di percorso raccontato da altri e smentito dal suo ufficio stampa.

Polemiche anche su Fedez e sui testi delle sue canzoni, presentate a bordo della Costa Smeralda, che ha tirato su un polverone per via delle sue opinioni chiare e dirette sia verso la politica italiana che nei confronti del Codacons, con il quale è in eterno conflitto.

Si è parlato anche di “Morandi Gate”, ovvero del fatto che Gianni Morandi, co-conduttore di Amadeus, sia stato troppo trascurato sul palco dal direttore artistico, altre voci però smentite dallo stesso protagonista.

Giorgia ed Elisa che alla serata delle cover non hanno vinto, con il loro duetto su “Di sole e d’azzurro” e “Luce, tramonti a Nord Est”, davvero scandaloso.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco durante la finale, che farà parlare per le settimane a venire.

C’è stato anche il caso “pacco bomba”, ritrovato a poca distanza dal Teatro Ariston, un colpo di scena da brividi risolto però in poco tempo.

Insomma, tanto da dire soprattutto perché le serate anche in questo Sanremo 2023 si sono rivelate davvero lunghe.

Le co-conduttrici di Sanremo

Quest’anno Amadeus ha deciso di invitare sul palco dell’Artison come co-conduttrici Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.

Quattro personalità diverse, quattro donne dalle professioni totalmente opposte, che ogni sera sono salite sul palco affiancando i due conduttori.

Chiara Ferragni è stata protagonista durante la prima e l’ultima serata del Festival: la sua presenza è stata, sicuramente, molto apprezzata dalla fascia più giovane, che si è avvicinata alla manifestazione solo da pochi anni, come rivelano diverse statistiche.

L’influencer e imprenditrice non fa di certo questo mestiere, ma nonostante questo sul palco più particolare d’Italia ha fatto una buona figura, portando un messaggio molto chiaro anche tramite i suoi look molto apprezzati: la libertà delle donne.

Sicuramente, il suo monologo non ha brillato: una lettera scritta alla sua sé stessa bambina risultato forse troppo banale, ma sicuramente coerente con quello che lei è.

Durante la finale, invece, la Ferragni è sembrata più a proprio agio, la gavetta della prima serata a quanto pare è servita.

Come prima prova in televisione, Chiara Ferragni possiamo dire che è promossa, di certo non è il suo mestiere quello della conduttrice ma chissà potrebbe essere una skill da approfondire.

Durante la seconda serata, invece, abbiamo visto Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice. Ecco, con lei già si vede la differenza con la Ferragni: molto più sciolta sul palco, sapeva quello che faceva.

Inoltre, la Fagnani ha una verve inimitabile e il suo monologo sui ragazzi del carcere minorile di Nisida ha davvero colpito: finalmente qualcuno che non parla sempre degli stessi temi e lo fa con il suo stile da giornalista, che è quello che sa fare magistralmente. Molto brava.

La terza serata, invece, ha ospitato Paola Egonu, campionessa di pallavolo. Ecco, in questo caso la scelta poteva essere diversa: non perché la Egonu non sia apprezzabile in quello che fa nella vita, anzi, grandi elogi per lei, ma non era proprio a suo agio.

Era palpabile la sua emozione, forse troppa per un palco che giustamente era davvero gigante per lei. Troppo impostata, un monologo che non ha lasciato il segno, insomma un po’ una delusione.

Passiamo, poi, a Chiara Francini: ecco lei ha spaccato, finalmente una co-conduttrice che sa quello che fa all’Ariston. Tranquilla, divertente, pronta a prendere in giro Amadeus e Morandi alla prima gaffe, padrona del palco, d’altronde è un’ottima attrice.

Lo dimostra anche con il suo monologo, che con grande vergogna della Rai arriva quasi alle 2 di notte. Una performance incentrata sulle donne che si sentono sbagliate, su tutte coloro che solo per il fatto di non essere madri vengono discriminate.

Bello, profondo, toccante, intelligente, giusto: un momento che funziona, perché a metterlo su è stata una vera grande professionista. La migliore delle quattro co-conduttrici.

Da Zelensky a Fedez, il festival è stato anche politica

Questo festival di Sanremo è stato anche politico, come lo è per forza uno spettacolo che monopolizza l’attenzione di un pubblico così ampio di persone e per così tanti giorni. Lo è stato prima che iniziasse, con le polemiche che sono nate per la presenza di Volodymyr Zelensky sul palco dell’Ariston o di Rosa Chemical, lo è stato durante perché per la prima volta (da sempre) in platea c’era il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, o perché è stata scelta Paola Egonu come co-conduttrice, e siamo sicuri lo sarà anche dopo.

Il festival è stato politico perché è normale che sia così, e perché la politica fa sempre parte della nostra vita, e i politici, che lo guardino o meno – sia Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, sia il presidente del Senato, Ignazio La Russa, hanno pubblicamente detto di non averlo fatto – sono comunque chiamati in causa.

Poi c’è chi lo fa platealmente, come Fedez che accenna al sottosegretario Galeazzo Bignami, o alla ministra Eugenia Roccella, e poi, assieme agli Articolo 31, lancia un appello direttamente alla numero uno di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni, a cui è stato chiesto di legalizzare la cannabis, e chi risponde solo alle critiche a modo suo, portando sul palco una voce che, invece, si vorrebbe cancellare.

Il festival è politico per forza quando si apre celebrando la Costituzione, forse in maniera un po’ sommaria e sicuramente non precisa da parte di Roberto Benigni, è politico quando si parla delle carceri minorili e della situazione in cui versano, è politico quando viene dato uno spazio a un’attivista iraniana che ci racconta cosa vivono nel suo Paese, lo è quando la migliore pallavolista al mondo viene ancora giudicata per il colore della sua pelle, dagli italiani, che lo sono quanto lo è lei, o forse anche un po’ meno, lo è quando si parla delle foibe, anche perché lo chiede direttamente il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, o magari era già preparato, chissà, e quando si parla di guerra, specialmente quella in Ucraina.

E il festival politico ci piace, perché ci sveglia, lo fa soprattutto con le coscienze di chi crede che l’omosessualità sia una devianza, che il razzismo non esista nonostante si chieda ogni giorno di chiudere i porti a chi soffre e scappa. Sveglia le coscienze di chi vorrebbe far marcire isolato un anarchico in prigione. O magari non lo fa, ma fa riflettere sul fatto che il mondo non è esattamente come lo dipingono alcuni, e ci sono anche quelli che vivono male.