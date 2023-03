TikTok, Usa: “Potenziale rischio per la sicurezza nazionale”

Secondo la portavoce della Casa Bianca TikTok rappresenterebbe un potenziale rischio per la sicurezza nazionale. States preoccupati della raccolta dati dei cittadini.

La Casa Bianca accusa TikTok di rischio per la sicurezza della popolazione. E’ quanto emerso dal discorso della portavoce Karin Jean-Pierre, la quale ha mostrato la sua preoccupazione ancora una volta sulla raccolta dati dell’applicazione. “Per raccogliere dati privati dei cittadini americani, siamo stati molto molto chiari su questo” afferma Jean-Pierre. Anche il Canada si allinea all’Ue, e mette fuori legge l’app sui dispositivi governativi. Pechino replica e provoca: “Segnale di insicurezza”.

Casa Bianca su TikTok “Potenziale rischio per la sicurezza nazionale”

La Casa Bianca ancora contro TikTok. Secondo la portavoce Karin Jean-Pierre infatti l’app cinese rappresenta un “Potenziale rischio per la sicurezza nazionale“. Accuse non nuove sicuramente, quelle mosse nei confronti del colosso dell’intrattenimento digitale. Taiwan lo scorso anno aveva bannato TikTok dai Device dell’amministrazione pubblica, dopo l’avvertimento dell’FBI. Il bureau americano aveva infatti avvertito sul possibile rischio di sicurezza riguardante l’integrità dell’algoritmo dell’applicazione. Il 5 dicembre il ministro degli Affari Digitali aveva inoltre annunciato ufficialmente che l’applicazione sarebbe stata considerata nociva e contro l’informazione della sicurezza nazionale.

E dunque anche gli Stati Uniti, che da mesi avevano investigato sulle potenziali criticità relative alla raccolta dati, si allineano all’Ue anche se erano arrivati proprio da Washington i primi segnali. La Commissione Ue ha salutato la scorsa settimana l’applicazione, bannata dai Device con relativi strascichi non solo ai Paesi membri – con l’Italia che pensa di adoperare la stessa misura anche per i dipendenti pubblici – ma anche all’Europarlamento.

Le preoccupazioni degli Stati Uniti riguardano, secondo quanto affermato dalla portavoce, la protezione dei dati degli utenti che rappresenterebbero “un rischio per la sicurezza”.

Usa, in 30 giorni addio a TikTok per i dispositivi del governo

Anche l’Ue ha valutato e applicato la rimozione di TikTok dai Device dei dipendenti della Commissione con Thierry Breton, commissario Ue per il Mercato interno, che aveva parlato di decisione presa per proteggere la sicurezza informatica.

Non sono certo mancate le critiche da parte dell’applicazione, che ha invece risposto parlando di ingiustizia. Dunque, insieme all’Unione Europea, anche gli Usa saluteranno TikTok. Lo ha reso noto l’amministrazione Biden che ha dato 30 giorni di tempo ai dipendenti governativi per disinstallare l’applicazione. l’Office of Management and Budget ha dichiarato che in questo momento è cruciale affrontare i rischi dell’app, che potrebbero diventare sensibili per il governo americano.

“In quanto maggiore potenza mondiale, hanno tanta paura di un’app che piace ai giovani, sono troppo poco sicuri“, replicano da Pechino provocando gli Stati Uniti. Ma insieme agli States anche il Canada ha optato per tale strada, con la conferma arrivata direttamente dal primo ministro Justin Trudeau.