Con cosa isolare le pareti di casa per non fare entrare il freddo? La svolta

Per affrontare il freddo invernale si può isolare le pareti di casa con alcuni ingredienti particolari. Ecco di quali si trattano.

Il periodo invernale è molto torrido e in alcune parti d’Italia non si riesce a scaldarsi come si vuole neanche azionando fonti di calore e cercando i metodi più disparati per evitare il congelamento.

Accade quindi che molti di noi si ritrovano a doversi ricoprire dalla testa ai piedi con indumenti che li riscaldano anche in casa, come se fossero per strada sotto della neve con tanto di cappello e piumino.

Freddo: ecco con cosa si può evitare di farlo entrare in casa

Questo accade, perché in alcune case non sono installati i riscaldamenti automatici o solo perché non si vuole spendere soldi in energia elettrica e azionare stufe o quant’altro evitando spese non previste.

Sebbene in molti utilizzano queste fonti di calore, c’è chi ancora preferisce ricorrere a metodi antichi e quindi a riscaldarsi con borse dell’acqua calda che possano essere elettriche o in gomma.

Ma non sempre questo è efficace, perché la loro azione ha un effetto limitato e dopo che si sono raffreddate bisogna nuovamente ricorrere a caricarle o a inserire della nuova acqua calda al loro interno.

Per questo, nel tempo, si è deciso di optare per altre opzioni e sono tanti i trucchetti che si trovano in giro per far si che la propria casa non diventi un cubetto di ghiaccio e che le pareti possano diventare gelate.

Uno di questi prevede di utilizzare della carta stagnola vicino alle fonti di calore, come i termosifoni per trattenere il caldo che viene sprigionato in seguito una volta assorbito dall’alluminio.

Gli isolanti naturali

Ma esistono altri metodi efficaci e sta il tutto nel rivestire la parete con altri elementi ed uno di questi è il polistirene espanso che funzionerà come isolante ed è molto facile da installare.

Si tratta di pannelli rigidi formati da piccole perle di polistirene spesso unito al gesso per via del fatto che questo materiale non è resistente al fuoco e quindi potrebbe bruciarsi, inoltre non è insonorizzato ed è considerato molto inquinante.

Diversamente, si può optare per del cotone idrofilo, proveniente da tessuti riciclati e fornisce una buona soluzione come isolante sia termico che acustico e si adatta a qualsiasi tipo di supporto.

Facile da installare, regola l’umidità all’interno di una casa e resiste a funghi e insetti ed ha una durata di circa 30-40 anni però potrebbe diventare putrido con il lungo andare per via dell’umidità assorbita.

Infine, come ultimo elemento isolante, troviamo la lana minerale, che sotto forma di fibre minerali a fili, forma un’isolante perfetto per le intercapedini ed è molto resistente ad umidità, funghi e insetti.

Diversamente dagli altri però, ha una bassa resistenza al vapore acqueo e quindi bisogna installare assieme ad esso anche una barriera per il vapore acqueo che ci garantisce di avere un isolante termico perfetto.

Non vi resta, che optare per il miglior isolante e dire addio al freddo che entra in casa e ci fa raffreddare specie in questo periodo dell’anno.