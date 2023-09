Spruzza questo liquido sulle foglie di cetrioli e pomodori: smettono di ingiallirsi

Usate questo ingrediente come fungicida e siamo sicuri che direte finalmente addio a molte malattie che colpiscono le vostre piante.

C’è un modo che vi consente di eliminare la maggior parte delle malattie presente nelle vostre piante come quelle di cetrioli e di pomodori. Il nostro segreto è un alimento che siamo sicuri che tutti voi avete già in cucina.

Oidio e peronospora in cetrioli e pomodori

Non tutti ne sono a conoscenza ma ci sono delle malattie che danno addosso più di altre le foglie di piante come quelle dei cetrioli e dei pomodori. Oggi vi parliamo in particolare di due malattie che magari non conoscete: stiamo parlando dell’oidio e della peronospora, due malattie fungine che attaccano le foglie di queste piante e che spesso non le lasciano più andare.

L’oidio è un tipo peculiare di fungo che può colpire qualsiasi tessuto di tipo vegetale quindi sia le foglie, che le infiorescenze che le parti più basse della pianta. I più si chiederanno forse quali sono le differenze tra l’oidio e la peronospora e oggi vi sveliamo che si tratta specialmente del modo in cui vengono diffuse.

Infatti la peronospora ha di solito bisogno di acque per diffondersi e contagiarsi. Invece l’oidio viene contrastato dalla presenza d’acqua e si sparge soprattutto grazie al vento, alla siccità, al caldo e in generale al tempo secco. Invece un ambiente più umido, fresco, e l’acqua permettono il diffondersi della peronospora.

E sono queste due di solito le malattie che colpiscono le foglie di cetrioli e di pomodori e che le portano ad appassire e a diventare più gialle. Per fortuna oggi vi spieghiamo un rimedio formidabile che vi permetterà si risolvere completamente questo problema tanto spiacevole.

Il segreto di usare l’aglio come fungicida

Già vi avevamo parlato dei benefici di bollire tre spicchi d’aglio. Oggi vi parliamo del segreto di usare l’aglio come fungicida è noto a moltissime persone che lo utilizzano nei loro intrugli per far crescere le piante al meglio e combattere qualsiasi tipo di malattia. Oggi gli esperti vi consigliamo di utilizzare o dell’aglio a secco oppure quello fresco.

Il buono dell’aglio è che contiene sia allicina sia lo zolfo che funzionerebbero proprio come contrastanti per le malattie delle piante. Dovete unire il bicarbonato e l’aglio a un litro d’acqua e versare il tutto sulla pianta che pensi sia ammalata. Puoi anche decidere di lasciare riposare il composto e filtrarlo per poi spruzzarlo sulla vostra pianta attraverso una boccetta con uno spray.

Sono davvero innumerevoli in realtà le persone che usano questo rimedio contro le malattie delle piante che sono davvero tante e fastidiose. Potete anche disporvi di conservare questo composto per utilizzarlo poi tutte le volte che avete bisogno.

Se per caso la vostra pianta continua a soffrire e a manifestare le manifestazioni di una malattia fungina o di qualsiasi altro tipo, ti consigliamo di chiedere il punto di vista di un esperto. Sarà lui che sicuramente potrà ammaestrarti in questo senso. Soltanto grazie ai suoi consigli siamo convinti che riuscirai finalmente a riportare in salute la vostra pianta preferita del vostro giardino.