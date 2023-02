Spruzza la lacca per capelli nel water, cosa accadrebbe a distanza di pochi secondi

E’ davvero riduttivo pensare di utilizzare la lacca per capelli soltanto per lo styling delle chiome. Vediamo perché spruzzarla nel water.

Lacca per capelli: gli usi non comuni

Creata per finalità cosmetiche, la lacca ha la funzione di fissare e modellare le chiome, lunghe o corte che siano. In commercio, se ne trovano in diversi formati e con formulazioni diverse. Ci sono quelle che promettono fissaggi per molte ore, altre che assicurano uno styling perfetto. Altre ancora, potrebbero essere arricchite con delle sostanze che fanno bene al capello. Insomma, chi si ritrova a dover acquistare una lacca per capelli non avrà che l’imbarazzo della scelta.

La composizione principale, tuttavia, resta quella a base di alcol ed acqua. Resine, olii e conservanti ne completano la formulazione. Le resine, infatti, hanno la funzione di proteggere i capelli dall’umidità. Gli olii, invece, possono nutrire ed idratare oltre a dare profumo. Per quanto riguarda i conservanti, essi serviranno per poter prolungare la durata del prodotto, prevenendo la crescita di muffe e/o batteri all’interno del flacone.

In passato, la lacca per capelli veniva utilizzata anche in grandi quantità per creare, soprattutto nelle dive del cinema, delle acconciature marmoree inamovibili. Oggi, con questo prodotto, non bisognerebbe esagerare anche se le formulazioni sono cambiate e sicuramente, rese più impalpabili rispetto al passato.

Oltre al classico uso sulla chioma, la lacca è un valido aiuto anche per le pulizie domestiche. Ad esempio, può essere spruzzata sulle maniglie della porta e addirittura nel water. Sì, hai letto bene. Vediamo perché.

Perché spruzzarla nel water

Alcune tipologie di lacca contengono flatati e formaldeide. I primi sono adoperati come diluenti (ma possono essere dannoso per la salute, in particolare, sulle funzioni endocrine); la seconda usata come conservante.

La formaldeide può essere molto efficace contro muffe e batteri e, in particolare, per evitare che crescano e proliferino. Ecco perché potrebbe essere molto utile spruzzare la lacca per capelli nella tazza del water.

In questo modo, la tazza del gabinetto ne risulterebbe igienizzata. Il gabinetto è, naturalmente, un sanitario molto utilizzato in casa, che può essere fonte di trasmissione di batteri e virus.

La sua pulizia e sanificazione regolare è fondamentale per prevenire il diffondersi dei batteri e dei virus. Naturalmente, questa regola può valere anche negli uffici o nei luoghi pubblici, frequentanti da molte persone durante il giorno.

Seguendo lo stesso principio, la lacca può essere spruzzata anche sulle maniglie della porta, toccate e ritoccate in continuazione.

Dopo aver scoperto questo trucco credi che lo userai a casa tua? Siamo certi che lo farai e ne apprezzerai i benefici nel lungo periodo.