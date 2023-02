La Toscana propone asili nido gratis per 10mila famiglie

Nella regione Toscana è in arrivo una misura che potrebbe portare moltissimi vantaggi alle famiglie.

Si tratta di un intervento che verrà finanziato mediante le risorse messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo del 2021-2027. Le risorse complessive saranno di 40 milioni di euro.

La proposta della Toscana

La regione Toscana ha preso una decisione importante attraverso una nuova misura, ossia asili nido gratis.

L’obiettivo posto è quello di poter dare possibilità a più bambini e bambine di frequentare l’asilo nido. Il tutto sarà disponibile a partire dal mese di settembre 2023.

Il contributo, approvato dalla giunta, darà la possibilità alle famiglie con ISEE inferiore ai 3mila euro, di frequentare asili nido.

Ma non è finita qui. Attraverso questa agevolazione, le famiglie più povere potranno anche utilizzare i servizi per la prima infanzia in modo totalmente gratuito. Un’iniziativa possibile grazie alla presenza di risorse stanziate pari a 40 milioni di euro.

Come sfruttare l’agevolazione della Toscana

La regione Toscana ha pensato di approvare un contributo che si va ad integrare al bonus nidi che viene erogato dall’Inps. In questo modo, il peso delle quote delle rette degli asili nido a carico delle famiglie si vanno sempre di più ad alleggerire.

Insomma la regione ha messo in atto una sorta di sconto, attraverso cui viene integrata la quota che eccede il rimborso Inps. In questo modo si arriva addirittura ad ottenere l’ammontare di una retta mensile massima di 800 euro.

In quest’ottica, tutte le famiglie che hanno un reddito Isee massimo fino a 35 mila euro non sarà costretta a spendere nemmeno un centesimo per pagare la retta dell’asilo nido.

La Regione Toscana garantisce ad ogni famiglia uno sconto che arriva fino a 5.800 euro per 11 mesi, tenendo in considerazione l’anno scolastico 2023- 2024.

Il bando regionale verrà approvato a inizio marzo ed è rivolto a Comuni e Unioni di Comuni. Ad aprile, invece, arriverà anche alle famiglie residenti nella Regione Toscana.

A seguire, nel mese di maggio, verrà pubblicata la lista degli asili nido nei quali sarà possibile beneficiare della misura. Le famiglie avranno la possibilità di presentare la propria domanda a partire dalla fine di maggio fino al mese di giugno.

Infine, dal mese di settembre sarà finalmente possibile beneficiare dello sconto messo in atto dalla regione.

Stando alle ultime notizie arrivate, sembra che il bonus Nidi gratis concesso dalla regione Toscana, andrà a offrire i servizi della prima infanzia a ben 10mila famiglie toscane.