Amadeus, da Fiorello il primo “spoiler” su Sanremo 2024

Amadeus, da Fiorello a VivaRai2, ha già annunciato di voler regalare le prime novità sulla prossima edizione di Sanremo 2024. L’ironia dei social e la risposta del pubblico, che pare non abbia apprezzato.

Amadeus, il primo spoiler su Sanremo 2024

Siamo già al primo spoiler di Sanremo 2024. Sta diventando un vero incubo per i fan l’intrusione di Amadeus in televisione, che sia il Tg1 o VivaRai2, con i suoi spoiler sul Festival. Stavolta il direttore artistico che ha monopolizzato la scena dell’Ariston però ha probabilmente esagerato, in quanto ad hype.

Nemmeno il tempo di digerire l’edizione 2023 infatti, che il conduttore ha già promesso nuovi dettagli sul prossimo anno. Per lo spoiler Amadeus ha scelto l’edicola del comico siciliano, e un collegamento durante il quale è intervenuto spiegando di trovarsi nel camerino dei Soliti Ignoti ma di avere già la testa alla prossima edizione del Festival :”Sono nel camerino dei Soliti Ignoti, faccio una cosa che non ho mai fatto nei precedenti quattro Festival. Spoilerare oggi alcune cose importanti relative a Sanremo 2024″.

Subito dopo il collegamento si interrompe, mentre Fiorello rimanda l’appuntamento a domani. Dunque bisognerà “attendere” fino a mercoledì – stesso posto stessa ora – per venire a conoscenza dei primi dettagli su Sanremo 2024, ma il pubblico non sembra proprio vedere l’ora, anzi, sui social diversi utenti hanno criticato – seppur in maniera goliardica – l’eccessivo anticipo e la monotipa di Amadeus.

Spoiler Sanremo 2024, la risposta degli utenti e l’ironia sul web

Che Sanremo sia fonte di ironia sul web, e di meme sui social, non è certo un segreto. Tra strafalcioni e fuori programma – basti pensare al caso Bugo-Morgan – internet ha da sempre raccolto opinioni e ironie sulla kermesse musicale. Non sono mancate le reazioni quest’oggi nemmeno all’ennesima, e prematura, comparsata di Amadeus a VivaRai 2, durante la quale il conduttore si è già bruciato la carta “primo spoiler 2024”.

Un po’ presto, sicuramente, vista la pesantezza dei contenuti del 2023. Fattore del quale probabilmente il sempre entusiasta showman romagnolo sembra non aver tenuto conto. La sua fretta di voler regalare novità sulla prossima edizione di Sanremo è stata assimilata dagli utenti come fonte d’ansia, paragonata a quella della classica domanda: “Cosa fai a capodanno”.

“Peggio di quelli che a carnevale ti chiedono cosa farai a capodanno c’è solo Amadeus che già sa cosa farà al festival 2024” si legge dunque su Twitter, mentre un altro utente interviene: “Domani Amadeus svela direttamente i 57 cantanti in gara.

domani amadeus svela direttamente i 57 cantanti in gara https://t.co/35Ou8PyqKF — cla (@goldvnerm) February 21, 2023

Insomma, il countdown per Sanremo 2024 è già iniziato, ma Amadeus pare debba mettere per un attimo da parte la sua eccitazione, e far respirare il pubblico.