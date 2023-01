Sportello frigorifero ingiallito, torna come nuovo: serve 1 solo ingrediente

Esiste un metodo efficace per far tornare lo sportello del frigorifero bianchissimo levando tutto il giallo: basta solamente questo ingrediente.



Durante le pulizie di casa ci troviamo spesso a dover lottare con aloni di sporco ostinati che sembrano non voler andare via e che tendono a depositarsi dopo poco tempo che abbiamo lavato le nostre superfici.

In particolar modo, uno degli elettrodomestici che tende ad essere sempre più sporco con il passare del tempo e ad ingiallirsi è il frigorifero, per via della formazione di muffe e batteri dovuti ad una manutenzione non ottimale.

Frigorifero: come eliminare l’ingiallimento dalla porta

Nella fattispecie, ad essere colpiti da questo ingiallimento sono le guarnizioni e il cassetto dove andiamo a inserire le verdure. Questo accade perché inseriamo al loro interno delle sostanze che tendono a creare umidità.

Questa viene formata da goccioline di acqua che poi diventa condensa che favorisce la formazione di muffe e cattivi odori e per far si che questo non accade è sempre meglio controllare il foro sulla parete del frigorifero.

Se questo è otturato, bisogna prima di tutto far si che sia libero in modo che l’aria possa circolare e che non si formino questi brutti inconvenienti che potrebbe anche danneggiare in modo definitivo il nostro frigorifero.

Ma se per questo occorre una determinata manutenzione, per quanto riguarda l’ingiallimento che può anche avvenire col tempo e l’accumulo di alimenti, non tutti sanno che esiste un ingrediente naturale che renderà bianchissimo il nostro elettrodomestico.

Prima di tutto bisogna staccare la spina del nostro frigorifero e levare tutto quello che abbiamo al suo interno, accertandosi che non ci siano blocchi di ghiaccio che possano sciogliersi formatosi in precedenza.

L’ingrediente segreto

Qualora ci fossero, aspettare che questi si sciolgano un po’ per rimuoverli e poi procedere con la nostra pulizia e per farlo non abbiamo bisogno di prodotti in commercio nei negozi di detersivi o di aceto e bicarbonato come spesso si dice.

Nonostante, questi due ingredienti siano efficaci, ce n’è un altro che è utile per lo sbiancamento e stiamo parlando dell’acqua di riso, ottenuta dalla cottura del cereale in acqua calda.

L’amido che viene rilasciato tenendo il riso in ammollo ad alte temperature in acqua, tende a creare un detergente naturale e per far si che questo sia efficace è consigliato tenere il cereale a mollo per qualche giorno.

Successivamente, una volta raffreddato, portare il liquido all’interno di un nebulizzatore o di uno spruzzino e utilizzarlo meticolosamente sullo sportello del nostro frigorifero e strofinare con un panno in microfibra o con una spugnetta.

In questo modo, vedremo che grazie all’acqua di riso, con una sola passata il nostro frigo non avrà più ingiallimento o aloni e inoltre tutti i cattivi odori saranno eliminati e la stessa cosa può essere fatta per le guarnizioni.

Se poi, vogliamo avere anche un odore piacevole, basterà passare su un panno umido un po’ di borotalco per far si che questo pulisca le guarnizioni in modo ottimale e rilasci un buon profumi, stando attenti però a non far si che questo crei problemi agli alimenti.