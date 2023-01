Carlo Verdone, com’era a 18 anni? Le conquistava tutte a quell’età | FOTO

Carlo Verdone, sapete come era a 18 anni? Un vero conquistatore e la sua bellezza ha fatto capitolare tantissime donne ai suoi piedi.

Non solo simpatico e talentuoso ma anche bellissimo, da giovane Carlo Verdone era un bocconcino. Vi mostriamo qualche sua foto del passato. Rimarrete di sasso.

Carlo Verdone, storia di un artista straordinario

Nato a Roma nel 1950, Carlo Verdone è non soltanto un artista dal talento mostruoso e straordinario ma anche un doppiatore, un comico e un regista. Non si è fatto mancare nulla nella sua carriera artistica il romano che bazzica nel mondo del cinematografia, sia piccola che grande, da più di un ventennio.

Il teatro e l’arte sono una passione di famiglia. Il papà, per esempio, era docente di storia del cinema presso una università romana nonché collaboratore del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Fu proprio lui a trasmettere al figlio questa grande passione che poi Carlo ha portato avanti in maniera egregia. Sapete che non è soltanto bravo nel suo mestiere ma è anche una persona molto colta?

Si è laureato in lettere moderne presso La Sapienza di Roma, Verdone, ma non ha mai esercitato la professione di insegnante. Il cinema per lui è venuto sempre prima di ogni altra cosa.

Ha cominciato giovanissimo a una recitare prima al teatro e poi in televisione. Lo ricorderete tutti nel film “Un sacco bello” e poi nelle successive pellicole di grande successo come “Bianco, rosso e Verdone”, “Borotalco” e “In viaggio con papà” insieme al mitico Alberto Sordi.

Insomma, una carriera straordinaria la sua. Sicuramente, Carlo oggi viene celebrato per il suo talento eppure neanche il suo fascino passa inosservato. Ma da giovane voi lo avete mai visto? Era un bocconcino, completamente diverso da oggi, non solo per via dell’età.

Com’era il famoso attore da giovane

“Che straordinaria avventura è la vita”, lo ha ripetuto più volte Carlo Verdone nelle sue numerose interviste rilasciate nei vari salotti televisivi. Non si è mai sottratto a chiacchierate con i giornalisti o con i conduttori dei vari programmi TV, il cognato di Christian De Sica che, come ha più volte ribadito, deve la sua fortuna e il suo successo a tanti italiani che lo hanno supportato e sopportato nella sua lunga carriera artistica.

Sicuramente oggi Carlo è uno dei protagonisti del piccolo e del grande schermo, tra i più amati dal pubblico del nostro bel Paese. Il suo talento straordinario ha rappresentato un passpartout per il successo.

Carlo ha 62 anni, portati benissimo, ed è un uomo senza dubbio affascinante. Ma da giovane voi lo avete mai visto? Era davvero bellissimo. Scordatevi il Carlo stempiato e paffutello di oggi: a 18 anni e poco più faceva girare la testa a tutte le donne.

Tante sono capitolate ai suoi piedi come Giovanna Scarpelli che dal 1980 al 1996 è stata sua moglie. Ma com’era Verdone da giovane? Fisico scolpito, viso dai lineamenti marcati ma anche dolci, occhi magnetici, naso aquilino e soprattutto tanti capelli scuri, sicuramente possiamo dire che era un ragazzo bellissimo e dall’aspetto piacente.

Nel corso degli anni poi Verdone ha subito una radicale trasformazione, lo ha ammesso lui stesso anche in alcune interviste dichiarando che, quando riapre i cassetti della memoria o sfoglia gli album fotografici, non prova un senso di tristezza verso il passato ma solo di malinconia.

Resta in ogni caso, ieri come oggi, un uomo affascinante. Certo il tempo passa per tutti e anche per Carlo che accetta però le conseguenze degli anni che scorrono velocemente ma con una differenza: lui guarda a quello che è stato come un momento meraviglioso della vita.

Non abbiamo dubbi però che un bel po’ di anni fa, tante donne abbiano perso la testa per lui. Non possiamo assolutamente negare che da giovane era davvero uno spettacolo per gli occhi.