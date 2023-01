Maestra in pericolo di vita: bambino di 6 anni spara all’insegnante

Negli Stati Uniti un bambino di soli sei anni ha sparato alla maestra dopo una lite. L’insegnante si trova ora in pericolo di vita, mentre il piccolo è in stato di fermo.

Il fatto è avvenuto in nello stato della Virginia, precisamente in una scuola elementare di Newport News. Il bambino ha sparato il colpo dopo aver avuto una lite con l’insegnante, la quale si trova ora ricoverata all’ospedale in pericolo di vita.

Fortunatamente nessuno studente è stato ferito.

Il bambino di 6 anni che ha sparato alla maestra

Nella scuola elementare Richneck Elementary di Newport News, Virginia, un bambino di soli sei anni ha sparato alla maestra dopo una lite avvenuta in classe. L’insegnante, una donna sulla trentina, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale e presenta ferite molto gravi.

A riportare la notizia è stato Steve Drew, capo del dipartimento di polizia della città. L’uomo ha specificato che la maestra si trova ora in fin di vita e che lo sparo non è stato accidentale.

Fortunatamente nessuno degli altri studenti è stato ferito. Sono ora incorso le indagini per comprendere effettivamente come il bambino sia entrato in possesso dell’arma. Il capo della polizia non ha rivelato ulteriori dettagli rispetto al caso.

Inoltre secondo la legge del Virginia, un bambino di sei anni non può essere processato come un adulto e data la tenera età non può essere affidato ad un carcere minorile. Per questo il giudice potrà unicamente stabilire se sarà consono togliere la custodia ai genitori, per affidare il minore ai servizi sociali.

La sparatoria e le parole del criminologo James Alan Fox

Negli Stati Uniti purtroppo le vicende di sparatorie all’interno delle scuole sono molto comuni, in vista del fatto che chiunque, anche un minore, può facilmente ottenere un arma.

Nonostante ciò però una sparatoria messa in atto da un bambino così piccolo è un evento tanto raro quanto sconvolgente. Il criminologo James Alan Fox, della Northeastern University di Boston, ha spiegato che egli è a conoscenza di un solo altro caso simile, avvenuto nel 2000. Un bambino di sei anni sparò a scuola ad una sua coetanea uccidendola.

Oltre al fatto che è strano pensare che data la tenera età dei bambini vi possano essere degli istinti omicidi, il fatto strano è che è avvenuto all’interno dell’aula della scuola. Normalmente, afferma il criminologo, eventi del genere si verificano al di fuori degli istituti, dove gli studenti non sono sottoposti ad alcun controllo.