Spid, rivoluzione totale: ora c’è una nuova applicazione | Come funziona

È rivoluzione totale sullo SPID con una nuova applicazione e funzionalità differenti da quelle conosciute: facciamo chiarezza.

Lo SPID è oramai un valido alleato che accompagna le giornate degli utenti. Nell’ultimo periodo si avevano avuto notizie in merito ad un suo possibile cambiamento, ad una idea diversa per l’uso con funzionalità completamente differenti. Sembra che tutto questo sia diventato realtà, infatti sono state annunciate non poche novità in merito: una rivoluzione completa e una nuova applicazione da usare.

Come cambia lo SPID?

Le notizie che sono arrivate tempo fa in merito allo SPID sembrano essersi concretizzate. Lo strumento nato nel 2014 è pronto a cedere il passo, rinnovandosi nei servizi nelle sue funzionalità.

Il vero boom si è raggiunto durante il periodo della pandemia, quando i cittadini hanno iniziato a fare domanda per i bonus e gli incentivi.

Per gli utenti non è mai stato altamente intuitivo, tanto da generare confusione nella maggior parte del tempo e delle occasioni. Spesso si è chiesto aiuto ai professionisti del settore, così da poter avere una visione chiara e definita di questo strumento.

Lo SPID ha semplificato molto le operazioni online, senza doversi recare di persona nei vari uffici pubblici perdendo tempo. Moltissimi lo preferiscono agli altri strumenti messi a disposizione, anche se per il suo uso gli utenti devono effettuare una registrazione e solo dopo accedere ai vari servizi. Il Governo ha però attuato una serie di passaggi, così che tutto potesse essere controllato.

Il futuro di questo strumento non è chiaro, ma è necessaria una semplificazione per tutti gli utenti. Un processo doveroso perché non tutti sono abili con la tecnologia o sanno come gestire questo tipo di richieste.

Nuova applicazione e data del cambiamento

Secondo le varie notizie che circolano in questi giorni, il Governo vorrebbe creare una nuova applicazione con SPID e CIE insieme. Un unico strumento per i cittadini così da agevolare loro in ogni tipo di operazione.

Se il primo ha ancora un sito attivo, l’altro ha dei costi elevati e le tempistiche sono lunghissime da gestire. A tal proposito si vorrebbe ottenere una applicazione stabile e di facile utilizzo per ogni tipo di utente.

Ci saranno ovviamente i professionisti del settore pronti a gestire le richieste, ma anche il cittadino semplice potrà operare sull’App in completa autonomia senza aver timore di fare errori.

Riassumendo, la rivoluzione dello strumento SPID è iniziata e si prevede un futuro fatto di cambiamenti e novità di non poco conto. Una applicazione che potrà essere scaricata direttamente sullo smartphone, identificandosi e gestendo ogni tipo di attività così come avviene già per il conto corrente e non solo.

Le tempistiche? Non sono note al momento, ma il Governo è a lavoro per stringere i tempi e fare in modo che tutto avvenga velocemente.