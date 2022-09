SPID, esistono due modi per ottenerlo in maniera gratuita: non li conosce quasi nessuno

Lo SPID è oramai richiesto come strumento per poter effettuare numerosissime operazioni in ambito fiscale e non solo. Ci sono due modi per ottenerlo gratuitamente e non lo sa praticamente nessuno. Come fare? Ve lo diciamo subito.

La tecnologia in questi anni ha avuto una evoluzione indescrivibile, proprio per questo anche i sistemi di autenticazione si sono completamente evoluti. Ci si può recare direttamente agli sportelli e chiedere aiuto allo staff esperto, oppure ci si può svolgere ogni azione online con lo SPID.

In moltissimi ancora non sanno che lo SPID è possibile ottenerlo in maniera completamente gratuita e le modalità sono ben due.

A cosa serve lo SPID?

Il mondo della tecnologia si è evoluto anche per ridurre al minimo il consumo di carta e di tempo, cercando di poter fare tutte quante le varie operazioni online. L’identità digitale è fondamentale per poter svolgere la maggior parte delle operazioni e accedere ai servizi per la persona.

Grazie a questo codice personale si accede all’area personale dell’Agenzia delle Entrate – INPS e tutti gli altri enti in maniera semplice e veloce. Una volta la sua creazione non chiedeva alcun esborso di denaro per poi passare a pagamento.

Per chi non se lo fosse mai chiesto, l’acronimo di SPID significa Sistema Pubblico di Identità Digitale e funziona come una piccola chiave elettronica personale, con le credenziali uniche per accedere ai vari servizi digitali facenti parte della pubblica amministrazione.

Oggi come oggi, avere lo SPID è un must perché senza di questo non sarà possibile accedere a tutti i servizi online senza perdere tempo. È importante poter sfruttare al meglio la tecnologia e tutti i servizi che sono a disposizione, cercando di seguire il flusso anche se non sempre è possibile. Quando si hanno dei dubbi in particolare, gli esperti sono sempre pronti a rispondere alle varie domande.

Come accennato, tutti credono sia a pagamento e invece ci sono due modalità che possono generarlo gratuitamente.

Come ottenere gratis lo SPID

Ci sono due modalità, praticamente sconosciute, che permettono di richiedere lo SPID e ottenerlo gratuitamente:

Richiedere lo SPID alle Poste

Grazie alle Poste Italiane si può richiedere lo SPID attraverso il metodo di autenticazione che non richiede la presenza allo sportello. Cosa vuol dire? È gratis nel momento in cui ci si autentica tramite SMS dallo smartphone dove è presente l’APP BancoPosta o PostePay, se si è in possesso di una Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi.

Richiedere lo SPID con Tim ID

C’è un’altra soluzione molto curiosa e completamente gratuita, che nessuno conosce. TIM ha il suo servizio SPID e basterà recarsi fisicamente in un negozio fisico dell’azienda per richiederlo, oppure attraverso firma elettronica o ancora tessera sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi.