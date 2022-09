Papa Francesco in volo verso il Kazakistan: “Un viaggio di dialogo e pace”

Il Papa ha scelto di fare le valigie e partire per il Kazakhstan, compiendo così il suo 38° viaggio da quando è iniziato il suo pontificato.

Seguendo le orme di Giovanni Paolo II, Papa Francesco ha in previsione ben cinque discorsi nel corso di questo viaggio che durerà tre giorni.

Il viaggio di Papa Francesco

Papa Francesco ha fatto le valigie per dirigersi in Kazakhstan. E’ questa per lui la trentottesima volta in cui prende un aereo arrivando così ad aggiungere nella lista di Paesi visitati, il 57°.

Un viaggio iniziato da Roma, dall’aeroporto di Fiumicino. L’aereo è decollato alle ore 7:15 e giungerà presso la capitale Kazaka Nur-Sultan alle 17:45 ora locale, ossia alle 13:45 ora italiana.

Pochi minuti prima della partenza, Papa Francesco ha contattato il presidente Mattarella attraverso un telegramma al cui interno ha voluto mettere a conoscenza il presidente della Repubblica del viaggio che stava per intraprendere.

Il pontefice infatti scrive che proprio negli istanti in cui sta per lasciare il suolo italiano e iniziare un viaggio apostolico presso il Kazakhstan, il suo desiderio è quello di rivolgere un pensiero al presidente e a tutti gli italiani.

Un viaggio intrapreso per partecipare al congresso dei leader delle religioni mondiali e trovarsi faccia a faccia con la comunità cattolica e la popolazione del luogo. Un messaggio inviato per porgere un saluto ed inviare quanta più speranza e serenità possibili.

Un telegramma che si conclude come segue: “Desidero rivolgere a Lei signor Presidente e a tutti gli italiani il mio cordiale saluto, che accompagno con auspici di serenità e di concordia, unito alla preghiera a Dio per il bene e il progresso di tutta la Nazione”

Il trentottesimo viaggio per Papa Francesco

Lo scopo di questo viaggio per Papa Francesco è quello di portare a termine un “pellegrinaggio di dialogo e di pace“. E’ questo ciò che il pontefice ha intenzione di fare presso la grandissima ex Repubblica Sovietica che si trova nell’Asia centrale.

Infatti, durante le giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 settembre il pontefice prenderà parte al settimo congresso in cui sono riuniti tutti i leader delle religioni mondiali e tradizionali.

Un evento il cui invito è arrivato direttamente dal Presidente della Repubblica Kassym-Jomart Tokayev. Dopo che sarà accolto ufficialmente presso l’aeroporto Nazionale, alle ore 18:30, si terrà una vera e propria cerimonia di benvenuto presso il palazzo presidenziale.

In seguito il Papa ricambierà la visita di cortesia presso il presidente Tokayev e, alle 19:30, incontrerà le autorità nei pressi della Qazaq Concert Hall insieme al corpo diplomatico e alla società civile.

Sarà questa l’occasione per il Papa di pronunciare il primo dei 5 discorsi che terrà durante i tre giorni di viaggio all’interno della terra kazaka.

Si tratta di un qualcosa che abbiamo già visto in passato, in quanto è stato lo stesso Giovanni Paolo II a precedere l’attuale pontefice in questo viaggio, a seguito dell’attacco alle Torri Gemelle avvenuto l’11 settembre del 2001.