Un incidente che ha avuto un risvolto tragico e doloroso. Un uomo di 37 anni è morto mentre era a bordo della moto. L’impatto contro un’automobile gli è stato fatale.

L’uomo sarebbe diventato padre fra un mese. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Montichiari: un incidente in moto ed una vita spezzata

Un impatto violento fra una moto e un’auto e una vita spezzata. A morire sulla strada è stato Florin Zamfir, un uomo di 37 anni, in un incidente stradale violentissimo. Alla guida dell’auto c’era, invece, un ragazzo di soli 21 anni.

La tragedia è avvenuta in provincia di Brescia, vicino Montichiari, e la vittima era a bordo di una moto Kawasaki quando ha impattato contro l’auto guidata da un giovane. Una dinamica ancora tutta da ricostruire. Dalle primissime indagini si sa che Florin, domenica mattina, ha deciso di usare la motocicletta di un suo amico.

Ma lungo la strada che l’avrebbe portato a Lonato del Garda, l’impatto con l’auto. Anche ascoltando alcune testimonianze, gli uomini delle Forze dell’ordine che stanno ricostruendo la vicenda, hanno chiarito che l’auto stava svoltando a sinistra, facendo però una manovra non consentita, come da segnaletica stradale, presente sul luogo dell’impatto.

In quel preciso istante, il motociclista cercava di sorpassare l’auto andando a velocità spedita. Dal canto suo, però, neanche Florin poteva fare quel sorpasso, poiché la segnaletica orizzontale segnava linea continua, quindi divieto di sorpasso. Nell’impatto, la moto è stata sbalzata via ed è stata scaraventata a 20 metri dal luogo dell’incidente, finendo in un canale vicino alla strada che stavano percorrendo.

Muore un motociclista 37enne

Il ragazzo alla guida dell’auto, in stato di shock, è stato sottoposto ai vari test alcolemici e tossicologici, ma sarà la piena e completa ricostruzione della dinamica dell’incidente a portarci a capire le vere cause dell’impatto e, soprattutto, chi fra i due abbia fatto per primo una manovra azzardata.

Le Forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica anche attraverso le testimonianze delle persone che erano presenti sul posto e che hanno dato l’allarme e chiamato il personale sanitario, prontamente accorso e che non ha potuto far altro che constatare la morte di Florin.

Ora la procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, per cercare di capire quanto prima, e al meglio, la dinamica dell’incidente. Il 37enne sarebbe diventato, il prossimo mese, padre.

Una vicenda che ha scosso tutti, non solo la famiglia della vittima, quella del ragazzo 21enne alla guida dell’auto, ma anche dell’intera comunità del paese dove Florin viveva.