Spiagge più belle d’Europa: tra tutte, 5 sono italiane

Secondo il The Guardian sono 40 le migliori spiagge in Europa, tra le quali ben 5 si trovano in Italia tra l’Adriatico e il Mediterraneo.

L’Italia non poteva non esserci in questa lista: in fatto di spiagge possiamo ammettere di averne tra le più incantevoli, e la nota testata londinese di certo se n’è accorta. Insieme a Grecia, Spagna e Francia, l’Italia è quella con il maggior numero di litorali da sogno in tutta Europa.

Andiamo quindi a vedere la lista (non classifica!) delle 40 spiagge più belle d’Europa, partendo proprio dalla nostra penisola.

Spiagge più belle d’Italia secondo il The Guardian

Sicilia, Spiaggia di Calamosche

Iniziamo dall’isola del Sole. Qui in Sicilia la spiaggia di Calamosche è un vero angolo di paradiso, tra la bellezza della macchia mediterranea e le acque spettacolari. Si trova all’interno della Riserva Naturale di Vendicari, nel siracusano, tra due promontori rocciosi. Per raggiungerla bisogna camminare un bel po’, proprio per questo non è mai affollatissima. Una volta qui è d’obbligo anche fare un salto all’antica Tonnara di Vendicari, raggiungibile tramite un selvaggio sentiero lungo il mare.

Sardegna, Sa Colonia

Dalla Sicilia “traghettiamo” verso la Sardegna, di certo non meno ricca di fantastiche spiagge. Quella menzionata dal The Guardian è la Sa Colonia, a sud di Chia in provincia di Cagliari, una baia dalla sabbia soffice e dall’acqua a dir poco limpidissima.

Puglia, Punta della Suina

Salendo per lo stivale, arriviamo in Puglia, dove è stata premiata a Gallipoli Punta della Suina, un’arenile dalla sabbia bianca e finissima, molto simile (secondo il giornale) alle spiagge meravigliose di Seychelles, in Africa.

Marche, San Michele

Tocca adesso alle Marche, precisamente a Sirolo, Qui troviamo una spiaggia fatta di ghiaia e sassi, in parte selvaggia, immersa nel verde e abbracciata da Monte Conero. Insomma, molto suggestiva e perfetta per chi ama la natura.

Lazio, Sperlonga

Spostiamoci ora a Sperlonga, in provincia di Latina. Questo borgo, tra i più belli d’Italia, è noto anche per i suoi litorali d’oro, sia privati sia liberi. Tra le spiagge più suggestive c’è quella della Grotta di Tiberio, nei pressi della quale si trovano le rovine dell’antica villa dell’imperatore e una grotta che prende, appunto, il suo nome.

Spiagge più belle della Grecia

Cefalonia, Fteri

Una spiaggia relativamente tranquilla, caratterizzata da acqua cristallina e sabbia bianchissima, da scegliere come alternativa a quelle più affollate di quest’isola.

Creta, Elafonisi

Più affollata in piena estate, questa spiaggia rosata, per la sua estrema bellezza, è molto contesa dai bagnanti.

Milos, Sarakiniko

Questa tratto di costa, con le sue rocce bianche e le scogliere, è tra i più particolari della Grecia. Qui le onde modellano le rocce vulcaniche in forme spettacolari. Sembra di essere sulla Luna!

Naxos, Plaka

Una lunghissima distesa di sabbia e dune caratterizzata da un mare dalle svariate sfumature di blu. La più popolare dell’isola.

Epiro, Karavostàsi

Una bellissima baia a forma di ferro di cavallo, dalle sabbie sofficissime e i fondali poco profondi vicino alla riva.

Elafonissos, Simos

Una spiaggia romantica nel cuore del Peloponneso. Ha la forma di una farfalla dalle ali bianche, tenute insieme da una stretta lingua di sabbia fine.

Cicladi, Baia di Vagia

Siamo a Serifos, un’isola delle Cicladi sicuramente meno conosciuta delle famose Mykonos o Santorini. Quella della Baia di Vagia è una spiaggia di sassolini molto tranquilla e quasi mai affollata.

Spiagge più belle della Spagna

Formentera, Ses Illetes

Formentera, con la spiaggia rosa di Ses Illetes, non poteva assolutamente mancare. Per la sabbia bianca e le acque trasparenti, sembra una piscina naturale, la più famosa della zona.

Asturie, Torimbia

Torimbia è un arco di sabbia dorata che incontra da un lato il verde della natura circostante e dall’altro il blu del mare. Non è solo tra le spiagge più belle di Spagna, ma molto probabilmente anche del mondo.

Galizia, Carnota

7 km circa di sabbia bianca e mare chiaro, poco frequentata nonostante la sua bellezza. Ci si arriva attraversando una lunga passerella.

Minorca, Cala Trebalùger

Una cala non facilissima da raggiungere, caratterizzata da un piccolo fiume che si getta nelle sue acque turchesi, tra scogliere e pinete.

Paesi Baschi, Sopelana

Una spiaggia di sabbia divisa in due da uno scoglio. Meta per lo più di surfisti vista la presenza frequente di onde alte.

Murcia, Calblanca

Una bellissima spiaggia sabbiosa all’interno del Parco Naturale Regionale di Calblanque, a Cartagena.

Spiagge più belle della Francia

Bretagna, Plage des Amiets

Acque incontaminate, sabbie dorate e dogane costruite nella roccia: queste sono le caratteristiche di questa spiaggia poco conosciuta.

Normandia, Plage de la Vieille Église

Un litorale selvaggio al quale si accede solo dopo aver percorso un sentiero altrettanto bello attorno ad un promontorio.

Nuova Aquitania, Saint-Jean-de-Luz

Una baia di sabbia fine scelta soprattutto da famiglie con bambini, nel cuore del piccolo villaggio francese.

Corsica, Spiaggia di Palombaggia

La spiaggia in assoluto più famosa della Corsica. I suoi punti forti? Le acque turchesi, i fondali poco profondi e la sabbia bianca.

Alpi Marittime, Plage de l’Aiguille

Una spiaggia davvero pittoresca in Costa Azzurra, con la sua sabbia dorata, natura e rocce a proteggerla, e Cannes sullo sfondo.

Var, Plage de Saint-Clair

Il posto per eccellenza per le famiglie, caratterizzato da una baia sabbiosa e acqua particolarmente calma.

Aude, Plage des Coussoules

Un litorale tra il Mediterraneo e la laguna di La Palma, popolare tra kitesurfisti ed escursionisti.

Spiagge più belle del Portogallo

Algarve, Praia de Cacela Velha

Siamo all’interno del Parco Naurale di Ria Formosa. Cacela Vehla è la spiaggia dorata e sabbiosa tra le più belle e poco frequentate del Portogallo. Le sue acque calde la rendono un vero paradiso.

Costa de Prata, Praia da Fisica

Conosciuta anche come Costa d’Argento per il riflesso della luce sul mare, questa spiaggia è la più popolare in zona.

Algarve, Praia de Canieros

Una cala particolarmente tranquilla circondata da falesie e con una bella vista sull’oceano.

Alentejano, Praia da Zambujeira do Mar

Questa spiaggia fa parte del Parco Naturale della Costa Vicentina. Il posto perfetto per praticare surf e ammirare meravigliosi tramonti.

Sesimbra, Praia das Bicas

Praia das Bicas è un lungo litorale sabbioso. Per arrivare qui, bisogna scendere da una scalinata nella scogliera.

Le altre spiagge più belle