Spezia-Udinese, probabili formazioni e statistiche

Dopo aver iniziato a mille la stagione l’Udinese ha nettamente rallentato la propria corsa raccogliendo 4 punti nelle ultime 5 gare, lo Spezia invece ha perso soltanto al 90esimo contro il Milan e vuole invertire la rotta dopo aver subito 4 sconfitte nelle ultime 5 partite disputate.



I friulani sono scivolati all’ottavo posto in classifica e dopo un grande inzio di stagione ora devono inseguire Juventus, Inter, Roma e Lazio che si sono portati davanti.

Sottil ha chiesto il sostegno del proprio pubblico con l’obiettivo di tornare a giocare con grande intensità e dominare il centrocampo.

Lo Spezia è invece in piena crisi ed ha raccolto appena 9 punti nelle prime 13 giornate di campionato.

I liguri vengono dall’ottima prestazione di San Siro in cui sono usciti sconfitti soltanto al 90esimo a causa di un super gol di Olivier Giroud.

Per i padroni di casa questa è l’occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione ed allungare il vantaggio sulla Cremonese che sarà impegnata nell’anticipo serale contro il Milan.

Spezia con il 3-5-2, Maldini ancora titolare

Dopo il grande gol contro il Milan il tecnico veneto dovrebbe confermare Daniel Maldini tra i titolari con Verde che inizierà dalla panchina.

La prima punta sarà ovviamente Nzola, capocannoniere della squadra con 5 gol segnati in questa prima parte di stagione.

Bourabia confermato titolare con Agudelo e Ekdal mezze ali, Reca e Holm invece saranno gli esterni.

Davanti a Dragowski la linea a tre sarà quella solita con Ampadu, Nikolaou e Kiwior.

Da valutare Gyasi, il calciatore ha saltato la sfida di San Siro per un problema muscolare e la sua convocazione rimane in dubbio anche per la partita di stasera.

Udinese senza Udogie, Lovric partirà titolare

Deve assolutamente tornare a vincere l‘Udinese per non vanificare il grande avvio di stagione, Sottil perde Udogie per un fastidio muscolare al flessore della coscia destra e lancia Lovric dal primo minuto a centrocampo.

La linea difensiva davanti a Silvestri sarà composta da Perez, Ebosse e Bijol, Walace in cabina di regia con Arslan e Lovric ai lati.

A destra confermato Pereyra, l’altra corsia sarà occupata da Ehizibue, Deulofeu e Beto a formare la coppia offensiva.

Spezia-Udinese, statistiche

Spezia e Udinese non hanno mai pareggiato in Serie A, il bilancio è in assoluto equilibrio con 2 vittorie a testa.

Lo Spezia ha perso entrambe le sfide casalinghe in Serie A contro i friulani, le altre che hanno vinto in casa dei liguri sono Juventus, Lazio, Napoli e Verona.

Sono tre i successi e due i pareggi nelle ultime 5 trasferte giocate in Serie A dall’Udinese, la striscia aperta più lunga dopo il record di sei partite esterne senza sconfitte stabilita nel 2011.

L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime 5 partite di Serie A.