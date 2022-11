“È lui l’erede della Regina”, Carlo III messo all’angolo? Spunta la lettera nascosta

Carlo III deve far scudo a moltissimi rumors che stanno emergendo. Una lettera inedita potrebbe cambiare tutto quanto.



Una lettera segreta promette di far tremare la casa reale. Carlo III messo già in panchina? Un nuovo retroscena infiamma gli animi a Buckingham.

Carlo III rischia il posto?

Tra qualche mese, più precisamente il 6 maggio 2023, Carlo III diventerà Re d’Inghilterra legalmente. Con la attesissima cerimonia dell’incoronazione, prenderà definitivamente il posto che un tempo fu di Queen Elizabeth.

La mamma dell’attuale sovrano d’Inghilterra ha regnato sulla nazione britannica per ben 70 anni. Il figlio sicuramente non avrà il suo stesso primato ma il suo regno si preannuncia comunque ricco di colpi di scena proprio come quello della sua adorata mamma.

Carlo cerca di non attirare l’attenzione del mondo ma proprio non ci riesce. Sul suo conto ora sbuca un’altra indiscrezione che potrebbe costargli il posto: proprio lui, il nuovo monarca, messo già all’angolo?

Viene fuori una lettera inedita che racconta una verità sconcertante che non favorisce sicuramente la presa di potere del marito di Camilla. Che cosa sta succedendo a Windsor? Non tira buon vento a corte. Questa volta il Re deve fare i conti con una presunta verità scomoda.

Lettera segreta e misteri: la verità nascosta viene a galla

Re Carlo potrebbe presto essere messo all’angolo? Sembra proprio di sì. Spunta un’indiscrezione che fa tremare la monarchia e che soprattutto promette di far perdere la corona al nuovo Re: pare proprio che il principe William sia l’erede futuro della Regina Elisabetta.

Un’affermazione forte questa che sta risuonando prepotente sulle prime pagine dei tabloid inglesi. I mass media internazionali hanno riportato alla luce una lettera segreta scritta da Lady Diana qualche tempo prima di morire.

Secondo quanto affermato da Andersen, autore di un libro bomba che uscirà tra qualche giorno in Inghilterra, dal titolo The King: the life of Charles III, tanti sono i retroscena scabrosi che vengono portati alla luce e che mostrano un rapporto non solo conflittuale ma anche violento tra la principessa del Galles e allora Principe Carlo.

Che il figlio della Regina Elisabetta e la Spencer non fossero mai andati d’accordo era cosa nota a tutti ma che addirittura i due si facessero guerra corte, in maniera violenta, non lo sapeva nessuno.

Nel libro di Andersen sono riportate anche le testimonianze di alcuni dipendenti di corte che, secondo quanto si legge nel manoscritto, temevano che le armi depositate a Highgrove potessero essere utilizzate dai sovrani durante le loro furiose discussioni.

Tutti a palazzo temevano che prima o poi, uno dei due reali finisse per essere ucciso con armi da fuoco o suicida. Non è andata bene alla principessa Diana che purtroppo ha perso la vita in un incidente stradale.

Ancora dubbi ci sono sulla sua morte. Qualcuno crede che proprio Carlo possa avere organizzato l’incidente fatale che l’ha strappata alla vita. Ritornando al focus dell’articolo, sembra proprio che sia stata Diana, secondo Andersen a minacciare Carlo dicendogli che William avrebbe preso un giorno il suo posto.

La Spencer avrebbe dichiarato che Carlo non sarebbe mai stato Re e che lei si sarebbe occupata di tutto per favorire William. Queste parole di Diana sembrano essere profetiche. Anche alcuni veggenti hanno affermato che il regno di Carlo sarà uno dei più brevi della storia inglese.

Si dice che tra qualche anno il sovrano abdicherà già e indovinate un po’? Al suo posto salirà proprio William. Che le parole di Lady Diana siano solo state un anticipo di ciò che succederà?

Sarà davvero lui l’erede della Regina Elisabetta? Chi vivrà, vedrà. Nel frattempo, Carlo si ritrova a dover sbrigare alcune beghe familiari, come il figlio segreto che spunta dal nulla, Simon Dorante-Day e che pretende il suo posto a palazzo.