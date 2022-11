By

Sono in arrivo anche in Italia le nuove regole di Instagram, uno dei social più utilizzati di origine americana che permette agli iscritti di condividere foto e filtri in rete.

Meta, la piattaforma che controlla la rete sociale di Facebook e Instagram, ha annunciato delle nuove misure di sicurezza per gli utenti dei social in modo tale da poter offrire un servizio sempre attento e soprattutto in base alla propria età anagrafica.

Il nuovo regolamento di Instagram

Gli esperti dei social più gettonati del momento cercano di stare sempre al passo con i tempi per consentire agli utenti di utilizzare al meglio il momento della navigazione in rete e consentire la condivisione delle proprie foto in sicurezza e protezione.

Gli informatici, da poco, infatti, hanno introdotto delle nuove misure, una procedura innovativa per chi vuole iscriversi a Instagram.

Al momento della registrazione anagrafica servirà allegare un documento di riconoscimento o un video selfie. Due opzioni fondamentali e obbligatorie per la creazione di un nuovo profilo.

Tutto ciò al fine di garantire una maggiore privacy agli utenti del social più amato, riuscendo a fare la fortuna di molti influencer i quali con la creazione di contenuti hanno fatto di un social un vero e proprio lavoro 2.0.

Misure più restringenti

Sono trascorsi 25 anni, quando nel 1997 uno statunitense ha deciso di creare il primo social network, un canale via rete in grado di instaurare delle nuove conoscenze digitali tra persone.

Da lì in poi, negli anni 2000 sono nati tantissimi social media con lo scopo di creare nuovi rapporti, anche a distanza. Oggi, realtà come Facebook e Instagram, ti danno la possibilità di offrire opportunità di lavoro, canali di informazione istantanea e purtroppo anche trappole di adescamento.

Fortunatamente, le leggi sulla privacy stanno andando a passo con i tempi in una realtà digitale sempre più 2.0. Anche Instagram sta cercando di offrire ai suoi utenti maggiore sicurezza grazie alle nuove procedure di iscrizione.

A partire da oggi e per le prossime settimane Meta, in collaborazione con Yoti, una società esperta nella verifica dell’età online la quale aiuta a garantire sicurezza agli utenti, cercherà un documento per attestare la propria identità o un video selfie.

Misure all’avanguardia e più restringenti per garantire maggiore protezione a chi decide di far parte delle piattaforme digitali, rendendo così, sempre più difficile raggirare il sistema.