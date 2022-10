Spezia-Fiorentina, probabili formazioni e statistiche

Sfida delicata al Picco con Spezia e Fiorentina che cercano punti importanti per riscattarsi dopo le sconfitte rimediate rispettivamente contro Salernitana e Inter.

Un punto di distanza in classifica tra le due squadre con i toscani a quota 10 e i liguri immediatamente sotto a 9 lunghezze.



La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha vinto e convinto in Conference League garantendosi la possibilità di staccare il pass per il turno successivo all’ultima giornata.

Dopo un avvio di stagione complicato i viola sembrano essere riusciti finalmente a trovare gol e giocate di qualità negli ultimi trenta metri.

L’ottima reazione avuta contro l‘Inter è un grande segnale per l’allenatore, che oggi si affiderà ancora a Luka Jovic per cercare una vittoria che sarebbe fondamentale per la classifica.

Lo Spezia ha perso lo scontro diretto contro la Salernitana di Nicola ed è al momento al sedicesimo posto in classifica con 9 punti conquistati.

I liguri vogliono allontanarsi dalle zone basse della Serie A approfittando delle sconfitte di Lecce e Sampdoria.

Spezia con il 3-5-2 con Nzola e Gyasi in attacco

La buona notizia per Gotti arriva da Reca, il laterale ha pienamente recuperato dall’infotunio ed è pronto a tornare titolare sulla corsia di sinistra, a destra invece giocherà Holm nel classico 3-5-2 bianconero.

Tra i pali ci sarà ovviamente Dragowski con Nikolaou, Kiwior e Ampadu a comporre la difesa a tre.

A Bourabia il compito di dare le geometrie alla squadra con Ekdal e Agudelo mezze ali, davanti insieme a Nzola ci sarò il capitano Emmanuel Gyasi.

C’è Luka Jovic a guidare l’attacco della Fiorentina

In gol nelle ultime due partite consecutive tra campionato e Conference League, Luka Jovic è sicuramente l’uomo più in forma attualmente nella rosa di Vincenzo Italiano.

Il bomber serbo sembra finalmente aver ritrovato sicurezza nei propri mezzi e soprattutto gol, anche oggi la Viola si affiderà all’ex Real Madrid con Cabral che partirà dalla panchina.

Davanti a Terracciano ci saranno Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi con Amrabat a dominare il centrocampo.

Bonaventura e Barak saranno le mezze ali mentre Kouame e Ikone giocheranno in appoggio di Jovic.





Spezia-Fiorentina, statistiche

Sono tre le vittorie della Fiorentina nelle ultime quattro sfide giocate contro lo Spezia.

I viola hanno segnato quattro gol nelle ultime due trasferte contro i liguri, finì 2-1 al picco nel febbraio 2022 con il gol di Amrabat.

Solo il Verona ha fatto peggio di Fiorentina e Spezia in questo ottobre, le due squadre hanno collezionato appena 1 punto, i gialloblu 0.

Queste sono due delle quattro squadre che hanno subito più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco, lo Spezia è a 5, la Fiorentina a 4.

Vincenzo Italiano è il grande ex della sfida che lo scorso anno ha superato la sua ex squadra sia all’andata che al ritorno.