Aumentano gli stipendi, 175 euro in più a fine mese: quando arrivano e per chi sono

Aumentano gli stipendi sino a 175 euro in più per questa categoria di lavoratori. Da quando arrivano? Tutto quello che bisogna sapere.

Ci sono delle novità molto interessanti che riguardano una categoria di lavoratori specifica. Questi infatti avranno un bellissimo regalo come l’aumento dello stipendio di 175 euro che arriveranno direttamente in busta paga. In un periodo storico come questo attuale, questa è sicuramente una buonissima notizia. Il dubbi di questi lavoratori è quando iniziaranno ad arrivare i soldi e soprattuto quali sono le categorie di compentenza. Proviamo a fare chiarezza insieme sull’argomento.

Aumento di stipendio: 175 euro in più per questa categoria

Una bellissima novità per una determinata categoria di lavoratori, che potranno avere un bell’aumento di stipendio pari a 175 euro direttamente in busta paga. È il reparto sanità che avrà questa fantastica agevolazione, con la conferma da parte della Corte dei Conti per il rinnovo del contratto.

Il 2 novembre è la data in cui arriverà la firma dell’accordo tra i sindacati, al fine che scatti l’aumento dello stipendio di 175 euro al mese per ogni lavoratore. Finalmente il contratto di lavoro è stato valutato positivamente durante la seduta avvenuta il 27 ottobre, con la conferma arrivata in queste ore e diffusa dai media internazionali.

Ovviamente, ci sono alcune note e raccomandazioni che sono all’interno del rapporto non ancora pubblicato e che va in supporto alla Corte dei Conti. Sarà il 2 novembre la data della firma, alle ore 15 con la convocazione da parte di Antonio Naddeo per chiudere definitivamente questo discorso che riguarda circa 550mila dipendenti e non della categoria sanitaria italiana.

Contratto sanità: quando arrivano gli aumenti?

Una volta che i collaboratori del sistema sanitario sanno che è in arrivo il nuovo aumento, ci si chiede quale sia la data di inizio. Dopo la firma, l’accordo ha validità dal mese di gennaio, anche se la data certa di distribuzione si saprà dopo il 2 novembre.

L’accordo di cui sopra è finalmente mirato ad un incremento medio dello stipendio, con rivalutazione percentuale allo 7,22%. La revisione del sistema è obbligatoria, così che tutti i dipendenti e non possano recuperare in parte soldi che non sono mai arrivati. Con il nuovo contratto si punta anche a dar valore a moltissimi profili specifici che includono indennità particolari.

Si parla degli infermieri con tutela del malato, così come altre figure di spicco che sono sempre presenti per i pazienti.

Ricapitolando, tutti quanti i collaboratori avranno modo di trovare un aumento di 175 euro sulla busta paga grazie ad un accordo che ha una validità anticipata, al 1° gennaio 2021 con scatto al 1° gennaio 2023. Ovviamente, la data di per la ricezione di questo nuovo importo sarà da confermare a seguito della firma del contratto al 2 novembre.

La bella notizia comunque non cambia e questi lavoratori potranno avere la certezza di questi soldi in più sul loro conto corrente.