Oroscopo, il segno zodiacale più odiato in assoluto: non lo può vedere nessuno

L’oroscopo è divertente, ma c’è un segno zodiacale che è il più odiato in assoluto: meglio tenersi alla larga dal suo caratteraccio.

L’oroscopo può essere visto come un gioco, come una passione ma anche come uno studio approfodito che determina le caratteristiche di ogni individuo. È importante che ogni persona giochi con le sue caratteristiche, mettendo insieme il segno di nascita con l’ascendente e anche il Tema Natale completo. I fattori da considerare sono tantissimi e c’è un segno zodiacale che è il più odiato di tutta la ruota dei segni, con il suo carattere altezzoso e irritante. Scopriamo insieme qual è?

Segni zodiacali, quali sono i fattori da considerare?

È un vero peccato non poter andare tutti d’amore e d’accordo, considerando che alcune persone potrebbero parlarsi in faccia e non nascondersi. Il segno zodiacale più odiato di tutti è sicuramente un soggetto affascinante, ma altezzoso e che non si tiene nulla per sé facendo in modo che gli altri sappiano la verità.

Prima di capire di chi stiamo parlando, i fattori da considerare per ogni persona e per determinare il carattere sono veramente tantissimi. In Astrologia si studia il segno di nascita che regala non poche caratteristiche primarie alla persona, poi si aggiunge tutto ciò che riguarda l’ascendente per poi completare con la posizione dei segni e dei pianeti al momento della nascita.

Questo è per dire che ogni persona è diversa e che ha caratteristiche sue personalissime. Ma è comunque giusto valutare il segno di nascita, perché ci sono delle prevalenze sui vari modi di fare: uno di questi è il più antipatico di tutto l’oroscopo e sarebbe bene imparare a destreggiarsi in sua presenza.

Il segno zodiacale più odioso: qual è?

Gli astrologi non sono tutti concordi, ma nella maggior parte dei casi il premio per il segno più antipatico è assegnato alla Vergine. Non l’avreste mai detto vero? È puntiglioso, preciso e non transige su nulla.

Uomini e donne che appartengono al segno della vergine sono altresì vanitosi ed eleganti, tanto che guardano tutti dall’alto in basso come per far vedere che loro sono i migliori in assoluto. È un segno saccente, mai misurato e che dice tutto quello che pensa senza alcun filtro.

Questo è comunque un segno in grado di amare tantissimo ed è molto generoso, ma non sopporta le persone che non hanno obiettivi e che prendono tutto in maniera molto facile. La Vergine resta tra le classifiche dei segni più antipatici per il suo modo di fare, la precisione maniacale e questo voler sempre vedere le cose solo a modo suo.

Non va oltre il suo naso e spesso si scontra con i segni più ribelli, come Gemelli e Acquario. Non va d’accordo con il Sagittario e litiga spesso e volentieri con l’irruento Ariete.

E al secondo posto chi c’è? Lo Scorpione che stringe la mano all’Ariete, anche loro due segni antipatici ma comunque meglio tollerati della Vergine.