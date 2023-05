Spettano 800 euro sul conto di questi cittadini italiani: per chi è il sussidio

Ecco come fare per ricevere 800 euro sul conto. Sono destinati soltanto ad alcuni cittadini italiani. Si tratta di un sussidio importantissimo.

Vi sveliamo in che modo potete percepire ben 800 euro sul conto, se rispondete a questi precisi requisiti.

800 euro sul conto

In questo periodo di crisi, sono tantissimi i cittadini italiani che vorrebbero poter percepire dei soldi extra. Per fortuna, arriva una bella notizia per alcuni italiani, in particolare per certi tipi di lavoratori, che potranno finalmente ricevere anche 800 euro sul conto.

I lavoratori in questione sono quelli cosiddetti in “somministrazione“, cioè gli ex lavoratori interinali. Si tratta di una categoria di lavoratori che spesso rientrano in quella dei disoccupati per via della discontinuità di questo settore.

Una volta offerto il proprio servizio, infatti, questi lavoratori tendono a vivere periodi di pausa dal lavoro, che naturalmente si riflettono sulle loro finanze.

Oggi arriva per loro una grande agevolazione, stiamo parlando del Bonus SAR, un sostegno pensato proprio per queste categorie di cittadini. Potranno percepirlo sia coloro che hanno un contratto a tempo determinato che chi lo ha a tempo indeterminato.

Uno dei requisiti fondamentali è, però, che questi lavoratori risultino inoccupati da almeno 45 giorni al momento della presentazione della richiesta. Ma a quanto ammonta, nel dettaglio, questo beneficio e cosa bisogna fare, concretamente, per ottenerlo? Ecco che ve lo spieghiamo di seguito.

Ecco come riceverli subito

Non tutti se lo aspettano, ma l’agevolazione erogata dallo Stato ammonta a circa 780 euro. Si tratta di una cifra incredibile, che viene erogata per tutti quei lavoratori che, nel caso dei 12 mesi precedenti alla data della richiesta, abbiano ottenuto un requisito.

Il requisito in questione è quello di aver accumulato almeno 90 giornate di lavoro. Un’altra opzione è quella di aver lavorato 360 ore in modalità part time o a monte ore garantito. Si potrebbero addirittura ottenere 1000 euro nel caso in cui si avessero accumulato 110 giorni di lavoro o almeno 440 ore lavorative.

Dovete sapere che, per fortuna, fanno parte del calcolo anche quei giorni di ferie e di malattia. Quindi, i requisiti principali per ottenere il bonus sono due: non lavorare da almeno 45 giorni nel momento della presentazione della domanda e aver lavorato almeno un totale di giorni o di ore nel corso dei 12 mesi precedenti.

Il beneficio si eroga in un’unica soluzione. Esiste la possibilità di richiedere quest’agevolazione più volte. Ma come fare per ottenerlo? Bisogna collegarsi al sito di Formatemp e seguire la procedura che si compie tramite il sistema FTWeb.

Dopo essersi registrati sul sito, bisogna allegare la documentazione necessaria, che permetta di controllare se esistono effettivamente i requisiti. Il sistema conteggerà le ore e le giornate di lavoro svolte, assieme a quelle non lavorate. Nel caso in cui si fosse in possesso dei requisiti, si riceverebbe l’ammontare direttamente sul conto i cui dati sono stati forniti al momento dell’inoltro della domanda.

Nel caso in cui ci fossero difficoltà, vi consigliamo di chiedere aiuto ai vari CAF sparsi sul territorio italiano o ai sindacati. La domanda va presentata dopo 60 giorni dai 45 giorni di disoccupazione ed entro 68 giorni.