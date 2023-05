La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco sono stati ospitati alla giornata conclusiva degli Stati Generali della Natalità. Insieme sul palco dell’Auditorium della Conciliazione parlano di famiglia.

La presidente Meloni e il Papa sono stati ospitati all’ultima giornata degli Stati Generali della Natalità, dove si è parlato di famiglia e soprattutto della “concezione di famiglia” che l’attuale governo vuole imporre.

Meloni, infatti, non ha perso occasione per screditare la maternità surrogata e rimarcare alcuni punti cardine del suo governo rispetto ai temi.

Meloni e il Papa ospiti agli Stati Generali della Natalità

Papa Francesco e Giorgia Meloni sono stati ospitati alla giornata conclusiva degli Stati Generali della Natalità. Entrambi presenti sul palco dell’Auditorium della Conciliazione, vestiti di bianco, a parlare di famiglia.

“Fin dal primo giorno il governo ha messo figli e genitori in cima all’agenda politica, ha fatto della natalità e della famiglia la priorità assoluta della nostra azione, perché vogliamo che l’Italia torni ad avere un futuro, a sperare e credere in un futuro migliore rispetto questo presente incerto”.

Ha affermato Meloni. Aggiungendo poi che la libertà delle donne consiste proprio nel fatto di poter scegliere di realizzare il desiderio di maternità, conciliandolo con l’ambito professionale.

La presidente ha poi aggiunto che il governo ha dedicato alla natalità un intero ministero, unendolo alla famiglia e alle pari opportunità. Questo, secondo la premier rappresenta la volontà primaria del governo, ossia quella di sopperire all’enorme problematica demografica a cui è esposta l’Italia.

Questo perché secondo la premier i figli rappresentano il futuro nella sua pienezza e totalità.

Anche Papa Francesco ha espresso la sua visione sulla questione, affermando che è difficile parlare di natalità in un contesto in cui le donne sono le prime ad essere danneggiate. Schiacciate da “condizionamenti insormontabili” e costrette a scegliere tra famigliae carriera.

Secondo il papa bisogna scommettere maggiormente sulla famiglia.

“Sentirsi soli e contare sulle proprie forze è pericoloso: significa rassegnarsi a esistenze solitarie in cui ciascuno deve fare da sé”.

Afferma Papa Francesco, aggiungendo poi che non è giusto che solo i ricchi riescano a dare forma alle proprie vite, anzi, il Papa lo definisce “umiliante”.

L’attacco della premier alla maternità surrogata

Durante il suo discorso Giorgia Meloni non ha perso occasione per attaccare la maternità surrogata ed esprimere il suo punto di vista discriminatorio.

La presidente ha infatti affermato di volere una nazione in cui fare figli è una cosa bellissima. Una nazione dove “non è scandaloso” affermare che “siamo nati tutti da un uomo e da una donna” e dove i figli non si scelgono “come fossero prodotti da banco“.