Spesa, in questo giorno della settimana paghi di meno: trovi tutto a metà

Fare la spesa è sempre più un problema, ma in questo specifico giorno della settimana si trova tutto alla metà.

In un contesto come quello attuale è importante poter risparmiare sulla spesa di tutti i giorni. Per questo motivo le famiglie italiane si avvalgono di bonus, aiuti e ovviamente ogni tipo di strumento che possa indirizzare loro verso il costo basso e non dover rinunciare proprio a tutto. Per esempio, in questo specifico giorno della settimana si risparmia con i prodotti che sono a metà pagandoli molto meno. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come risparmiare sulla spesa ogni settimana?

Caro spesa: tra buoni sconto e risparmi

È un momento storico complicato, infatti gli italiani sono sempre più inclini a tirare la cinghia e non arrivare comunque alla fine del mese. I supermercati cercano in tutti i modi di andare verso il consumatore con buoni sconto, offerte imperdibili e ogni altro strumento che possa agevolare una spesa per tutta la famiglia.

Moltissime stime che si sono svolte in questi mesi hanno messo l’accento su come, i consumatori, stiano rinunciando a tutto quanto e comprando solo il necessario. Un dato che mette tutti in allarme, perchè significa che il potere di acquisto di ogni cittadino è oramai pari allo zero. L’inflazione sta arrivando alle stelle e bisogna trovare una soluzione al fine di trovare una uscita dal labirinto che si è creato. Tra le tante opzioni e aiuti, per esempio, si potrebbe valutare di fare la spesa un solo giorno alla settimana trovando tutti i prodotti alla metà.

Strumenti e tecnologie: come spendere meno nei supermercati

Prima di scoprire qual è il giorno alla settimana da prendere in considerazione per fare la spesa pagando la metà tutti i prodotti, c’è anche un suggerimento da non sottovalutare. In un modo dove oramai la tecnologia la fa da padrone, abbiamo applicazioni che possono indicare quale sia l’affluenza di persone all’interno di un supermercato.

Basterà semplicemente utilizzare Google Maps e il supermercato di interesse, guardando poi la stima di affluenza con gli orari di riferimento. Questo è ottimo nel momento in cui si desidera fare in fretta e non perdere tempo alle casse, oppure decidere di fare la spesa settimanale e trovare tutti gli scaffali pieni.

Quando fare la spesa? In questo giorno si spende la metà

Ma ora veniamo al nocciolo della questione, cercando di capire quale sia il giorno migliore in cui fare la spesa trovando la maggior parte dei prodotti alla metà. La statistica svolta dal New York Daily News ha messo sotto la lente di ingrandimento tantissimi dati inerenti brand italiani.

Mettendo tutti questi risultati insieme, i supermercati che gli italiani amano maggiormente hanno dato un solo responso: la spesa andrebbe fatta di mercoledì per tutta la famiglia o per i single. È questo il giorno migliore per le nuove offerte e anche in termini di affluenza.

È quindi confermato che il mercoledì di ogni settimana sia il giorno ideale per la spesa, quello in cui le offerte sono rinnovate e la maggior parte dei prodotti si presenta con un prezzo al ribasso. Non solo, questo è anche il giorno dove c’è una minore affluenza soprattutto dalle 9.00 alle 11.00.

È quindi questo il momento migliore per fare la spesa della settimana, risparmiando e trovando tutto sugli scaffali.