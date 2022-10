Un incidente stradale ad Arezzo ed una mamma che muore davanti agli occhi di suo figlio. Questo è quello che è successo ad Ilaria Cresci, donna di 35 anni investita da un camper.

È morta davanti agli occhi di suo marito e di suo figlio. Ora si indaga per omicidio stradale.

Arezzo: la donna investita dal camper

Una tragedia davanti agli occhi della sua famiglia. Questo è quello che è successo ad Arezzo, nella serata di lunedì scorso. Ilaria, questo il nome della vittima, stava attraversando la strada, seguita a poca distanza da suo marito e da suo figlio di 5 anni.

Un camper che stava sopraggiungendo e che da Arezzo si stava dirigendo verso Olmo, l’ha urtata. Il conducente alla guida del mezzo, un uomo di 60 anni di Arezzo, si è subito fermato per soccorrere la donna. Il marito ed il figlio, che lui portava per mano, si sono precipitati per capire cosa stesse accadendo.

La chiamata al 118, l’arrivo del personale medico e la corsa in ospedale, in elisoccorso, a Firenze. All’inizio, le sue condizioni sembravano non esser preoccupanti ma poi, con il passare delle ore, sono notevolmente peggiorate a causa delle lesioni alla testa riportante durante la caduta sull’asfalto.

All’inizio Ilaria era ricoverata in prognosi riservata, ma è bastato un attimo perché la sua condizione peggiorasse tanto da portare, successivamente, a dichiarare la sua morte cerebrale.

Ogni tentativo di cura è stato, poi, per lei vano. Stando alle primissime indagini e ai primi rilievi effettuati dalla Polizia Municipale di Arezzo sul luogo dell’incidente, si è ancora in alto mare. Nel frattempo, il camper è stato posto sotto sequestro e gli inquirenti stanno passando al vaglio le testimonianze di tutti coloro che, anche passando di lì per caso, si sono trovati davanti a quella scena, in particolare chi ha prestato per primo soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Deceduta dopo il peggioramento delle sue condizioni

Fondamentali anche i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, per capire l’esatta dinamica dell’incidenze e quanto il conducente del camper abbia colpa. Ilaria Cresci, insieme al marito e al suo bambino di 5 anni, risiedeva a Rapolano, in provincia di Siena. L’incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria che è presente in Via Romana ad Arezzo.

Quando la giovane mamma è stata urtata dal camper, è caduta in terra sull’asfalto. Chi ha visto la scena, come anche l’uomo alla guida del mezzo che l’ha investita, è subito corso in suo aiuto. All’inizio, le condizioni di salute di Ilaria non sembravano preoccupanti, ma il tutto è peggiorato nelle ore successive, quando poi è passata dalla prognosi riservata alla morte cerebrale.

Ora, la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e si è in attesa di tutti i rilievi che le Forze dell’ordine stanno effettuando sul luogo dell’incidente. L’autista del camper è stato anche sottoposto al test alcoolemico e a quello sull’assunzione di sostanze stupefacenti, ma è risultato totalmente negativo ad entrambi.

Il dolore per la morte di una mamma davanti agli occhi di suo marito e del suo bambino, sarà difficile da dimenticare.