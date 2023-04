Per il ponte di primavera partiranno 17 milioni di italiani

Per il 25 aprile è prevista la presenza di 9 milioni di viaggiatori.

Mentre, per il ponte del primo maggio, saranno 8 milioni e 99.000 coloro che decideranno di spostarsi per un periodo di vacanza.

Gli italiani in viaggio in occasione del 25 aprile

A partire dal prossimo weekend, numerosi italiani decideranno di staccare la spina e concedersi un po’ di tempo con una vacanza in famiglia. In base alle indagine di Federalberghi, sembra che questo è ciò che faranno 17 milioni di connazionali. In particolar modo saranno 9 milioni gli italiani che organizzeranno un viaggio per il ponte del 25 aprile mentre, per quello del primo maggio, in strada troveremo 8 milioni e 99.000 persone. Coloro che invece non partiranno per le vacanze hanno dichiarato che si tratta di una scelta legata a motivi economici.

Ma quali saranno le mete preferite per il ponte del 25 aprile? Il 91,4% degli intervistati afferma che per il 25 aprile ha intenzione di restare in Italia mentre l’8,6%, deciderà di spostarsi all’estero. Ovviamente al primo posto, tra le mete preferite tra gli italiani, troviamo il mare con il 29,7% seguito poi dalle località d’arte con il 28,8% e da quelle montuose con il 17,5%. Coloro che invece attraverseranno il confine italiano, si recheranno per il 68,6% nelle grandi capitali europee mentre il 14,3% andranno nelle capitali extra europee.

I viaggiatori preferiscono per il 32,3% alloggiare in un albergo mentre il 22,4% si sistemerà da amici e parenti. Il 18,2% invece ha già prenotato un bed and breakfast mentre il 12,3% potrà sfruttare la casa di proprietà. Il ponte del 25 aprile durerà quattro notti e, soltanto il 5% di coloro che partiranno in occasione della festa della Liberazione continueranno questa vacanza anche fino al primo maggio.

Gli italiani quindi che partiranno per il ponte del 25 aprile spenderanno in media 490 euro. Chi sceglierà di restare in Italia pagherà un po’ di meno, ossia 463 euro, mentre coloro che attraversano il confine italiano, saranno costretti a pagare in media 721 euro. Ancora una volta il turismo si conferma come un driver eccezionale per l’economia italiana andando così a generare un giro di affari pari a 4,4 miliardi di euro.

La maggior parte del budget per una vacanza verrà utilizzato per il 31,6% per i pasti, per il 28,5% per l’alloggio e per il viaggio, mentre il 18,2%, verrà utilizzato per lo shopping. La maggior parte degli italiani ha deciso di prendersi un periodo di vacanza per riposarsi e stare un po’ in relax. Si tratta di una scelta condivisa dal 53,4% dei viaggiatori mentre il 32,3% hanno scelto di andare in vacanza per divertirsi. Inoltre, il 14,8% degli italiani coglieranno l’occasione al volo per andare alla ricerca di nuovi posti. Il 36,5% delle attività principali di questi giorni saranno le passeggiate seguite dalle escursioni e gite per il 32,8%. Le altre attività che gli italiani porteranno avanti durante questa vacanza saranno delle visite a musei o a mostre per il 22,9%, oppure visite a monumenti per il 21,4%. Inoltre il 70% degli italiani utilizzeranno la propria vettura mentre il 17,7% ha già prenotato un viaggio in aereo e il 5,2% viaggerà in treno.

Il ponte del primo maggio

Per il ponte del primo maggio è sempre l’Italia una delle mete preferite. Infatti, il 93,5% degli italiani resterà nei confini, mentre il 6,5% andrà all’estero. Chi sceglierà di restare in Italia andrà per il 41,8% al mare mentre per il 35,2% in località d’arte e per il 12,1% in località di montagna. Coloro che invece scelgono di dirigersi all’estero preferiranno per il 54,2% le grandi capitali europee mentre, per il 16,7%, le località marittime.

Il 25,6% preferisce alloggiare in albergo, mentre il 24,3% sarà ospitato da amici e parenti. In totale questo ponte darà la possibilità ai viaggiatori, di trascorrere tre notti fuori casa. In questo caso gli italiani che decideranno di andare in vacanza spenderanno in media 376 euro, cifra che arriverà a 708 euro per coloro che si dirigeranno all’estero. Questo ponte porterà nel mondo del turismo un giro d’affari pari a 3 miliardi e 45 milioni di euro.

Il 29% delle spese verrà utilizzato per i pasti, mentre il 28,3% per il pernottamento, il 19,1% per il viaggio e il 9,1% per lo shopping. Il 48,8% degli italiani organizzano una vacanza per la festa del lavoro per trascorrere alcuni giorni in totale relax mentre, il 34,5% lo farà per andare alla ricerca di divertimento. Il 41% degli italiani trascorrerà il proprio tempo nel fare passeggiate mentre il 29,4% lo trascorrerà tra escursioni e gite. Il 24,5% andrà a visitare un patrimonio culturale mentre, il 24%, andrà presso monumenti e siti archeologici. Circa un terzo dei vacanzieri utilizzerà la propria auto per spostarsi mentre il 10,2% viaggerà in aereo e il 5,7% viaggerà in treno.