L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha dichiarato che la sua terza candidatura alla Casa Bianca, in vista delle elezioni del 2024, sarà molto simile alle prime due. Non sembra intenzionato a smettere di sostenere le sue teorie sulla presunta frode elettorale del 2020 o a pentirsi del suo ruolo nella rivolta del Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Non sembra neanche che cercherà di conquistare gli elettori moderati, ma potrebbe optare per una campagna più convenzionale e meno drammatica rispetto al passato.

Quando è stato pressato da Kaitlan Collins della CNN, Trump ha mostrato di essere la stessa persona che gli americani hanno conosciuto nel 2016 e durante i suoi quattro anni in carica, nonché dopo la sua sconfitta elettorale del 2020.

Le dichiarazioni di Trump durante l’intervista

Il tycoon ha fatto una serie di dichiarazioni durante l’intervista, tra cui la minimizzazione di un potenziale default del debito come “piccolo inconveniente”, senza fornire alcuna posizione sul supporto all’Ucraina rispetto a Mosca durante la guerra.

Ha anche espresso entusiasmo per la sua politica di separazione familiare al confine con gli Stati Uniti, ma ha rifiutato di prendere una posizione su un potenziale divieto federale sull’aborto. Ha inoltre fatto diverse affermazioni false sull’aborto condotto a “nove mesi“.

Trump ha ripetuto molte delle dichiarazioni fatte in precedenza, incolpando altri per la rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti, mentendo sulla cronologia di quel giorno e criticando l’ex vicepresidente Mike Pence per non aver tentato di ribaltare i risultati delle elezioni.

Durante un’intervista, l’ex presidente Usa ha diffamato nuovamente l’ex editorialista della rivista Carroll, il giorno dopo che una giuria federale di Manhattan ha stabilito che Trump aveva abusato sessualmente di lei nel 1996.

Trump ha ripetuto i suoi commenti controversi dal nastro “Access Hollywood” emerso nel 2016. Quando non ha attaccato le donne o cercato di riscrivere la storia, l’ex presidente ha evitato di rispondere alle domande di Collins, dicendo di “guardare” alle sue opzioni senza impegnarsi in nulla in particolare.

Non sorprende che il suo pubblico fedele abbia reagito positivamente alla sua intervista. Trump mantiene una forte posizione nei sondaggi primari del GOP, come ha spesso sottolineato, e ha dimostrato la sua popolarità in un evento nel New Hampshire.

Poco dopo che una giuria ha stabilito che l’ex presidente degli Stati Uniti Trump ha abusato sessualmente e diffamato la scrittrice E. Jean Carroll, assegnandole 5 milioni di dollari, lo stesso ha negato le accuse e ha affermato di non aver mai incontrato Carroll.

Ha anche evitato di rispondere a una domanda sulla possibile influenza del verdetto sulla sua posizione con le donne elettrici. Il pubblico favorevole a Trump ha appoggiato le sue dichiarazioni e ha riso delle sue battute e commenti sprezzanti su Carroll.

Va inoltre notato che la giuria ha ritenuto responsabile il tycoon, ma non ha riferito se Carroll abbia o meno dimostrato di essere stata violentata. La scrittrice ha intentato la causa ai sensi del New York State Adult Survivors Act, che consente di riprendere in considerazione le accuse di violenza sessuale che in passato sarebbero state oggetto di prescrizione.

Gli Usa sono attualmente in una situazione di grande difficoltà, sull’orlo di un potenziale default sul proprio debito sovrano. L’ex presidente Trump ha consigliato ai repubblicani di Washington di fare tagli massicci, altrimenti sarebbe preferibile il default rispetto a un governo che “spende soldi come marinai ubriachi”.

Trump ha previsto che i democratici avrebbero ceduto durante i negoziati in corso, ma il Dipartimento del Tesoro ha iniziato a prendere misure straordinarie per garantire il pagamento dei conti del governo, dopo il raggiungimento del tetto del debito fissato dal Congresso a gennaio. Il segretario del Tesoro Janet Yellen ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero non adempiere ai propri obblighi non appena il 1 giugno se il Congresso non affronta il limite del debito.

Un default potrebbe avere un impatto disastroso sulla nazione, eliminando milioni di posti di lavoro, con perdita della ricchezza generazionale, ritardi nei pagamenti della previdenza sociale, stipendi in ritardo per dipendenti federali e veterani, secondo quanto riportato da Moody’s Analytics.

La posizione del tycoon sulla guerra in Ucraina e sull’assalto a Capitol Hill

L’ex presidente repubblicano, inoltre, ha evitato di rispondere a domande sul fatto che avrebbe firmato un divieto federale di aborto e su quando sarebbe opportuno renderlo illegale. Ha invece evidenziato la decisione della Corte Suprema dello scorso anno di ribaltare i diritti federali all’aborto di Roe v. Wade come “una così grande vittoria“, resa possibile dalla sua nomina di tre giudici conservatori.

Inaspettatamente Trump ha anche riconosciuto le divisioni all’interno del GOP sull’opportunità di imporre un divieto federale di aborto e sulle condizioni del divieto. I democratici hanno vinto referendum in tutto lo stato e gare giudiziarie, sostenendo il diritto all’aborto dopo la decisione della Corte Suprema. Il leader dei Maga ha sostenuto l’esenzione dei divieti di aborto per i casi di stupro, incesto e quando la vita della madre è minacciata, e ha affermato che ci sarà la possibilità di negoziare sul tema.

Il leader dei ha rifiutato di esprimere un’opinione su quale parte avrebbe preferito vincere nella guerra tra l’Ucraina e l’invasione russa. Ha detto di non pensare in termini di vittoria e sconfitta, ma di voler sistemare le cose e porre fine alla morte di molte persone. Ha anche promesso di porre fine alla guerra in 24 ore se fosse stato ancora alla Casa Bianca.

Trump ha chiesto all’Europa di “mettere più soldi” a sostegno degli obiettivi occidentali e ha parlato del presidente russo Vladimir Putin, definendolo un “ragazzo intelligente” che ha commesso un errore entrando in Ucraina. Tuttavia, Trump non ha espresso alcun sostegno esplicito all’Ucraina nella sua lotta contro l’invasione russa e ha evitato di prendere una posizione chiara sulla questione.

Il tycoon non ha mostrato alcun rimorso per il suo ruolo nell’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. Quando gli è stato chiesto delle affermazioni dell’ex vicepresidente Mike Pence secondo cui le azioni di Trump hanno messo in pericolo la vita della sua famiglia, lui ha respinto la richiesta di scuse a Pence e ha incolpato il suo ex vicepresidente per il suo ruolo cerimoniale nel conteggio dei voti del collegio elettorale.

Trump ha anche affermato di essere “propenso a perdonare” molti dei rivoltosi pro-Trump condannati per il loro ruolo nell’attacco al Campidoglio.

Inoltre, ha criticato l’ufficiale di polizia del Campidoglio degli Stati Uniti che ha sparato e ucciso il rivoltoso Ashli ​​Babbitt, che stava tentando di strisciare attraverso una finestra rotta che conduceva all’ingresso del presidente della Camera.

Durante il suo intervento, Trump ha continuato la sua nota abitudine di insultare e ridicolizzare diverse personalità politiche. Ha chiamato la ex presidente della Camera democratica Nancy Pelosi “una donna pazza“.

Ha definito il governatore della Florida Ron DeSantis, un possibile rivale presidenziale del GOP del 2024 “DeSantimonious”. Ha definito anche Pence, il suo ex vicepresidente, “il nastro trasportatore umano”. Ha criticato l’ufficiale di polizia del Campidoglio degli Stati Uniti che ha sparato e ucciso Ashli Babbitt come un “delinquente”.

Trump ha inoltre utilizzato soprannomi offensivi in passato per altri rivali politici, come “a bassa energia” per Jeb Bush e “Lyin’ Ted” per Ted Cruz, e ha falsamente affermato che la conduttrice televisiva Megyn Kelly stava sanguinando durante un dibattito del 2015.

Gli insulti sono una caratteristica costante del linguaggio di Trump, specialmente nei confronti di coloro che lo hanno contraddetto o criticato.