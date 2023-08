Spargilo nell’orto per proteggere le cipolle e ricavarne un raccolto ricco e sano

Un solo prodotto salverà i tuoi raccolti e ti garantirà un raccolto straordinario: spargilo nell’orto per proteggere le cipolle. Ecco cosa devi procurarti.

Per avere tante cipolle basta un solo ingrediente: spargine una piccola quantità nell’orto per avere un raccolto ricco e sano.

Coltivazione delle cipolle

Le cipolle appartengono alla famiglia delle Liliacee che comprende più di 500 specie come l’erba cipollina e il porro . La loro origine è ancora oggi dubbia. Alcuni credono che provengano dall’Asia centrale e altri dal Nord Africa.

Quello che è certo è che erano conosciuti e usati fin dall’antichità. I Romani e i Greci consumavano molte cipolle credendo che aumentassero la forza dei loro soldati.

Furono proprio i Romani a diffondere la coltivazione della cipolla in tutto il Mediterraneo. Oggi, questa pianta cresce bene dappertutto ma soprattutto nelle zone temperate. Le possiamo trovare sul mercato tutto l’anno ma esse crescono magnificamente soprattutto nei mesi primaverili.

Sai che anziché acquistarle al supermercato o dal fruttivendolo, potresti tu stesso iniziare a produrle? Non è difficile. Se utilizzi poi questo prodotto avrai sicuramente un raccolto sano e abbondante.

Spargilo nell’orto per proteggere le cipolle: questo l’ingrediente che salva il raccolto

Se vuoi tentare la coltura delle cipolle o se vuoi semplicemente avere un raccolto più sano e abbondante, devi procurarti questo ingrediente: spargilo nell’orto per proteggere le cipolle. Di cosa stiamo parlando? Di un cucchiaio di cenere!

La cenere che è ricca di vari minerali, protegge le cipolle dall’attacco di vari e numerosi parassiti. La possiamo utilizzare anche per disinfettare il terreno, per fertilizzarlo o per creare un fungicida e insetticida naturale.

Questo ingrediente che puoi ricavare dalla combustione del legno, migliora caratteristiche e strutture del suolo e aiuta nella decomposizione delle sostanze organiche. Attenzione però al suo utilizzo. C’è un dettaglio che non dovresti assolutamente sottovalutare.

La cenere aumenta il pH del terreno e quindi non dovresti utilizzarla ad esempio, per fertilizzare terreni acidi, alcalini e neutri. Inoltre la cenere non contiene azoto che dovresti invece integrare nel terreno: la combinazione di cenere e azoto permette la produzione di bulbi longevi e di qualità.

Sai che sempre grazie alla cenere, le cipolle diventano più resistenti ai cambiamenti climatici e quindi ingialliscono più difficilmente? Insomma, è davvero un ottimo prodotto naturale.

Se ti stai chiedendo quando e in che modo dovresti però utilizzarla, eccoci pronti a risolvere i tuoi dubbi. Come prima cosa, ricorda che non dovresti utilizzare la cenere per più di 3 volte durante la stagione di crescita.

In secondo luogo, puoi spargerla:

durante la preparazione del terreno;

prima della semina;

attraverso una soluzione da utilizzarsi solo post germinazione.

Il metodo più semplice è sicuramente la tecnica di aspersione o irrorazione. Certo, potresti anche spargere direttamente la cenere sul terreno ma in questo caso assicurati di eseguire questa pratica in una giornata non ventosa. Se le stai coltivando in vaso, anche un cucchiaio di cenere 2 volte l’anno è sufficiente per far crescere le tue cipolle velocemente.

Invece se realizzi questo integratore naturale, avrai più risultati in meno tempo e senza nessuna difficoltà. Quello che devi fare è sciogliere un cucchiaio di cenere in un litro di acqua ed immergere i bulbi in questa soluzione per 6 ore prima di procedere con la semina.

Altra opzione ugualmente efficace è la preparazione di una ricetta che prevede due soli passaggi. Sciogli 350 grammi di cenere in 10 litri di acqua, mescola e non toccare questa soluzione per tre giorni. Poi, inizia a innaffiare le tue piante con questo fertilizzante: nutrirai intensamente i bulbi.

Puoi infine realizzare un integratore a base di zucchero e lievito. In 3 litri di acqua aggiungi un cucchiaio di cenere, 5 cucchiai di zucchero e uno di lievito secco.

Mescolare bene e lasciare riposare la soluzione per 3 giorni. Quindi innaffia le tue piante: avrai un sacco di cipolle ! Ti consigliamo di utilizzare questi fertilizzanti naturali solo 2 volte: all’inizio della primavera e a metà luglio, cioè quando la pianta ha bisogno di più nutrienti. La cenere è anche un insetticida naturale che tiene lontani dal terreno parassiti come afidi e mosche bianche.