Una manciata e profumi tutta la casa in 5 minuti: anche i vicini sentiranno l’odore

Quanti di voi soddisfa avere una casa super profumata? Sicuramente a molti, è bellissimo quando dopo un’intera giornata di lavoro, rientriamo nel nostro posto sicuro e sentiamo quell’aria accogliente e profumata.

bicarbonato e aspirapolvere- Nanopress.itMa sapete come avere un ambiente da un profumo travolgente e fresco? Un semplice trucchetto ti svolterà la giornata: scopriamo di più.

Ci sono tantissimi rimedi per far profumare la nostra casa. Ma esiste un metodo semplice, naturale ed economico? Certo che sì, oggi siamo pronti a svelarvelo. Dite addio ai soliti deumidificatori, sacchetti profumati, infusi oppure oli essenziali, la nostra casa avrò un odore travolgente ed accogliente anche senza tutto questo. Vi basterà sapere questo trucchetto che oggi vi sveleremo: scopriamo di cosa si tratta.

Come far profumare casa in 5 minuti: metodo infallibile

E’ stupendo avere un ambiente che sprigiona un profumo fresco ed accogliente, ma come possiamo fare per ottenerlo? Bastano 5 minuti, infatti, il procedimento è davvero molto semplice. Innanzitutto, serve un tappeto super pulito ed igienizzato. Quindi, passate l’aspirapolvere o rimuovete la polvere in qualsiasi altro modo dal tappeto.

Successivamente, buttate una manciata di bicarbonato di sodio su tutta la superficie del tappeto. Questo elemento ha proprietà super antibatteriche. Vi consigliamo di lasciare il prodotto per qualche ora per poi aspirarlo per bene. Se lo sporco non sarà andato del tutto via, versate un po’ d’acqua e strofinate per bene con una spazzola. Vi ricordiamo di far asciugare per bene il tappeto.

Dopo averlo pulito perfettamente, preparate un composto mettendo in un contenitore spray metà acqua calda, aceto bianco d’alcol e il succo di limone. Tutti questi elementi sono ottimi per eliminare qualsiasi tipo di odori sgradevoli, infatti, potreste spruzzare questa fantastica miscela sul tappeto e il gioco è fatto. L’acqua profumata evaporerà dal tappeto e profumerà tutta la casa. Ma esistono anche altri rimedi: scopriamo di più.

Altri rimedi per una casa profumata

Non possiamo non parlare degli oli essenziali che sono efficaci per mandare via i cattivi odori, il modo migliore per attivare le loro proprietà è di versarle almeno 6 gocce in un vaporizzatore spray e riempire il contenitore d’acqua. Per una fragranza più fresca e naturale vi consigliamo quello agli agrumi oppure se volete un ambiente più rilassante scegliete sempre quello alla lavanda.

Spruzzate queste fragranze sul tappeto e il profumo vi travolgerà senza essere invadente. Questi trucchetti che vi abbiamo svelato sono efficaci soprattutto in inverno, perché con il calore dei termosifoni il profumo si spargerà ovunque.

Se però non amate l’odore degli oli essenziali, seguite sempre lo stesso procedimento ma con un prodotto diverso. Stiamo proprio parlando del borotalco che è ottimo per profumare i tappeti ed eliminare i cattivi odori, ma non esagerate con la quantità e soprattutto fatelo sui tappeti chiari e non scuri. Infine, vi ricordiamo di leggere sempre le indicazioni di lavaggio dei tappeti, per evitare di rovinare il tessuto.