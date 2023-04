Spargi il sale sui fornelli della cucina, formidabile quel che avviene dopo 5 minuti

Sapevi che spargere il sale sui fornelli della cucina ti permette di ottenere un incredibile risultato? Scopriamo di cosa si tratta, perché usare il sale sui fornelli e come utilizzarlo!

Probabilmente finora non hai mai saputo l’efficacia che ha il sale sui fornelli, ma è davvero così! Spargere questo ingrediente naturale sui fornelli sporchi e pieni di incrostazioni fa risparmiare tempo, fatica e anche tanto denaro.

Questo semplice trucco della nonna permette di ottenere risultati straordinari e senza ricorrere a soluzioni complicate. Non preoccuparti, non devi fare nulla di particolare per preparare il composto a base di sale da spargere sui fornelli, ti occorrono ingredienti facili da reperire e addirittura a costo quasi pari a zero.

Con questo metodo non strofinerai mai più i fornelli della cucina e le incrostazioni si toglieranno praticamente subito dopo aver passato il composto a base di sale. E allora, scopriamo come prepararlo!

Metodo del sale ha efficacia assicurata

Il sale è perfetto per avere fornelli pulitissimi e splendenti e liberi da qualsiasi incrostazione. Quando svolgi le operazioni di cottura e hai a che fare con i fornelli della cucina è inevitabile il formarsi delle incrostazioni. A volte, però, sono talmente attaccate che è difficile toglierle.

Inoltre, se passi le spugnette abrasive rischi anche di graffiare il materiale e di ritrovarti con i fornelli usurati e vecchi. Ricorrere al sale è dunque l’idea migliore per rimuovere le incrostazioni dai fornelli senza passare ore a strofinare.

Il sale ottimo anche per pulire il piano cottura

Mentre cucini è normale sporcare non solo i fornelli, ma anche il piano cottura. Purtroppo, però, anche la sua pulizia richiede tempo e prodotti professionali abbastanza costosi, ma invece di spendere soldi puoi usare anche il sale per eliminare lo sporco dal piano cottura.

Unto, incrostazioni, schizzi, sono inevitabili , ma con il sale puoi ottenere ottimi risultati e risparmiare anche tanto. La stessa soluzione che prepari a base di sale puoi usarla anche per la pulizia del piano cottura e vedrai che non dovrai più recarti al negozio per acquistare detergenti costosi.

Con questo ingrediente semplice ed economico otterrai un piano cottura pulito e splendente, come non lo hai mai avuto.

Come usare il sale per pulire i fornelli incrostati

La procedura per pulire i fornelli con il sale è molto semplice da eseguire. Ecco cosa devi fare:

Spargi una manciata di sale fino da cucina sui fornelli incrostati;

Svolgi questa operazione mentre i fornelli sono accesi;

Poi metti a bollire una pentola con acqua sul fornello acceso cosparso di sale;

All’interno della pentola aggiungi 4 cucchiai di sale fino;

Metti 3 cucchiai di bicarbonato di sodio e mezza tazza di aceto bianco in un piccolo contenitore;

Aggiungi due cucchiai di detersivo per piatti e mescola con cura.

Nel frattempo togli la pentola dal fuoco, e metti i fornelli incrostati in un catino. A questo punto, sopra i fornelli incrostati aggiungi il composto che hai preparato con bicarbonato di sodio, detersivo per piatti e aceto bianco.

Strofina i fuochi leggermente e sopra di essi versa l’acqua che hai portato ad ebollizione con dentro il sale fino. In un batter d’occhio anche lo sporco più ostinato andrà via.