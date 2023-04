“È incinta”, scoop in casa Grimaldi: il pancione notato dai sudditi | FOTO

È in arrivo un nuovo evento in casa Grimaldi, Charlene di Monaco è incinta. A confermare lo scoop è la pancia e l’abbraccio con Charlotte Casiraghi. I sudditi hanno subito notato il pancione sospetto.

Le curve accentuate di Charlene di Monaco, visibili sotto gli abiti, sembrano confermare la notizia della gravidanza. I sudditi hanno notato immediatamente le curve pronunciate di Charlene, e il look indossato per recarsi in cattedrale pare dimostri che avevano ragione.

Un altro dettaglio che sembra confermare la gravidanza è l’intesa che non è passata inosservata, fra Charlotte Casiraghi e Charlene di Monaco. Le due donne hanno suggellato con un bacio questa sorta di complicità. La consorte di Alberto torna sulla scena dopo un periodo di assenza e lo fa in occasione della messa in commemorazione del Principe Ranieri.

Il look ha messo in evidenza le curve sospette

Riapparsa accanto al marito Alberto in occasione della messa in memoria del Principe Ranieri, Charlene di Monaco è entrata in cattedrale sfoggiando curve più arrotondate e un pancione sospetto.

Subito si sono accesi i rumor su una eventuale gravidanza per la moglie del principe Alberto di Monaco, ma al momento non è dato sapere se ci sono conferme su questo sospetto.

Grimaldi, l’abito lungo grigio di Charlene elegante ma dimesso

A parte il fatto che l’abito indossato da Charlene di Monaco ha messo in evidenza le curve sospette, pare che non sia stato molto apprezzato perché, anche se abbastanza elegante per l’occasione, è apparso piuttosto dimesso.

La consorte di Alberto ha indossato un soprabito lungo di colore grigio a vita alta, lasciato aperto, in modo che il punto vita non venisse sottolineato. Proprio questo dettaglio sembra invece aver messo in primo piano le curve più sinuose di Charlene.

Sotto il soprabito la bella moglie di Alberto portava un top di seta con piccoli pois bianchi a girocollo, al quale ha abbinato una gonna lunga con disegni geometrici di colore grigio. A completare il look c’erano anche una cintura alta in pelle e décolleté nere con tacco midi.

Non è piaciuto il nuovo colore di capelli di Charlene di Monaco

Dal 24 marzo Charlene di Monaco non era più apparsa in pubblico e si era vista per l’ultima volta quando era insieme al marito a un gala benefico. In quell’occasione aveva indossato un abito con paillettes d’argento che le stava un incanto.

Il giorno dopo Charlene non si è presentata al Ballo della Rosa e da allora non si è più vista. Adesso è invece riapparsa insieme a tutta la famiglia Grimaldi in occasione della messa in ricordo del Principe Ranieri.

In cattedrale la consorte di Alberto si è presentata con un colore di capelli nuovo, che dava sul castano, poco adatto a lei, infatti non è piaciuto.

Grimaldi, la moglie di Alberto è apparsa invecchiata

In occasione di questa commemorazione Charlene ha indossato questo look grigio, elegante, ma pare non gradito dai sudditi perché l’ha invecchiava. Anche se per l’occasione erano sicuramente privilegiati i colori scuri, tuttavia il grigio non sta bene a Charlene.

Per dare una ventata di novità si è presentata con un colore di capelli nuovo, ma anche questo non ha messo in risalto la sua bellezza. Questa volta le sue scelte non sono state azzeccate e in più il look ha messo in mostra le curve, scatenando l’ipotesi di una nuova gravidanza.