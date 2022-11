Ad aprire il fuoco nel campus dell’Università della Virginia – alle 22.40 di ieri, 4.40 in Italia – sarebbe stato uno studente, che si è poi dileguato. Al momento le vittime accertate sono 3, due i feriti.

Le autorità sono alla ricerca del sospetto definito “armato e pericoloso”.

Sparatoria all’Università della Virginia. A uccidere 3 studenti – morti sul colpo – sarebbe stato un loro compagno di ateneo, che poi si è dato alla fuga. Nella sparatoria sarebbero rimasti feriti altri 2 giovani, trasferiti d’urgenza in ospedale. La sparatoria è avvenuta alle 22:40 di ieri – le 4.40 in Italia – nel campus di Charlottesville.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, ad aprire il fuoco sarebbe stato Christopher Darnell Jones, Jr., che potrebbe essersi allontanato a bordo di un Suv nero.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw

— UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022