Mauro Corona da giovane, all’epoca era bello e palestrato: il vecchio scatto

Mauro Corona da giovane, lo avete mai visto? Arriva il vecchio scatto dal suo album dei ricordi che vi lascerà di sasso: era bellissimo e pieno di muscoli!

La spalla destra di Bianca Berlinguer nella trasmissione Cartabianca, da giovane era un bocconcino. Voi lo avete mai visto? Ecco lo scatto che vi sbalordirà.

Mauro Corona, il protagonista polemico di Cartabianca

Diventato famoso non solo per la sua partecipazione come opinionista polemico di Cartabianca, la trasmissione condotta da anni da Bianca Berlinguer, ma anche per il suo talento da alpinista, scultore e scrittore, Mauro Corona continua a far parlare di sé.

La sua vita non è stata semplice. Un’infanzia turbolenta alle spalle e una adolescenza altrettanto complicata, hanno forgiato il suo carattere che talvolta appare oggi burbero e indisponente ma che in realtà maschera tante fragilità e dolori che lo hanno fortemente segnato e indotto a crescere prima del previsto.

Mauro Corona è un uomo dal fascino particolare. Con la sua fedele bandana come copricapo, la barba lunga e ispida e i capelli mossi e canuti, non passa sicuramente inosservato: chi non lo riconoscerebbe?

Il volto di punta di Cartabianca, spesso peggior nemico della conduttrice Bianca Berlinguer che per un periodo lo ha anche allontanato dalla sua trasmissione dopo che la insultò pesantemente davanti a tutta Italia apostrofandola come una “vecchia gallina”, da giovane era un bocconcino. Lo avete mai visto? Forte e muscoloso, sembra un altro. Ecco lo scatto dall’album dei ricordi che vi sbalordirà.

Il volto di Cartabianca da giovane: che fisico!

Ha sicuramente un fascino particolare, Mauro Corona, che non si può dire uguale a tutti i bellocci presenti in televisione. A 72 anni, l’invitato super polemico di Bianca Berlinguer, porta benissimo la sua età.

Iconica la sua bandana e le sue canotte che lo rendono riconoscibile in ogni dove dai telespettatori, non soltanto in televisione ma anche lontano dalle telecamere e dal piccolo schermo.

Eppure, se vi mostriamo uno scatto del suo passato, forse fareste fatica a riconoscerlo. Sfogliando il suo album dei ricordi viene fuori un’immagine che lo mostra completamente diverso rispetto ad oggi e non solo per via dell’età differente.

Nell’immagine che vi mostriamo poco più sotto, potete ammirare un giovane Mauro Corona con i capelli non bianchi ma scuri, con la sua classica bandana e la canotta che mette in evidenza le sue braccia possenti.

Sono proprio queste ultime ad attirare l’attenzione: Corona è muscolosissimo. Avete visto che fisico? Anche la barba, molto meno folta rispetto ad oggi e più curata, rende il suo viso diverso.

Sicuramente, la genetica ha fatto tanto nel caso di Mauro Corona che ha sempre avuto un corpo definito e scolpito. Il merito di un fisico di questo genere? Uno sport che pratica fin da giovanissimo e che permette la definizione muscolare più di ogni altro: l’alpinismo.

Una passione di famiglia, questa, trasmessagli dal papà che da piccolo lo portava con sé sulle montagne e a caccia di camosci. Cresciuto dai nonni e dal padre a Erto, in una frazione del Friuli Venezia Giulia, Mauro ha sempre vissuto a contatto con la natura.

Questa suo amore per le montagne e le scalate, l’ha trasmesso anche al figlio, Matteo Corona, con il quale condivide avventure, escursioni e lunghe passeggiate in montagna. Insomma, dimenticatevi l’opinionista burbero e rude di Cartabianca. I vostri occhi faranno fatica a credere che da giovane Mauro Corona era davvero un bocconcino.