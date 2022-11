La questione della gestione dei migranti continua a tenere a banco, in Italia, all’estero e anche e soprattutto nell’Unione europea. Se ne parlerà meglio, sicuramente, al Consiglio europeo dei ministri dell’Interno, ma intanto la Commissione, presieduta da Ursula von der Leyen, è già al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa, Francia e Italia comprese.

I segnali che arrivano – leggasi le dichiarazioni di Anitta Hipper, portavoce della Commissione europea per gli affari interni – non vanno proprio nel senso che dal governo di Giorgia Meloni ci si auspicherebbe: “Non facciamo differenze che si tratti di una nave Ong o di altro tipo“, ha detto prima di specificare che c’è un obbligo legale e che l’Italia è il primo Paese beneficiario del meccanismo di solidarietà per la redistribuzione dei migranti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, invece, ha sottolineato che l’Italia non deve essere lasciata da sola.

Dalla Commissione europea: “Non c’è differenza tra navi Ong e di altro tipo”

Lasciare bloccati in mare migliaia di migranti, che sono persone, stipati nelle navi delle Organizzazioni non governative, è stato uno dei primi piani messi in atto dal nuovissimo esecutivo di Giorgia Meloni. Vuoi per pressioni da parte di Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega che, nella sua esperienza passata a Palazzo Chigi, da titolare del Viminale, aveva assunto le stesse posizioni, incorrendo anche in un procedimento penale, vuoi per una scelta condivisa da tutto il governo, fatto sta che i riflettori di tutta Europa sono stati puntati verso l’Italia e verso il Mediterraneo in particolare.

Era quello che si voleva, d’altronde: dare un segnale del fatto che, a noi, come Paese, non va affatto bene che tutti quelli che vengono salvati debbano per forza sbarcare nei nostri porti, a prescindere dal meccanismo di solidarietà europea per la redistribuzione che poi avrebbe fatto in modo che un po’ i migranti andassero in Francia, un po’ in Germania, un po’ in Spagna, un po’ ad altri.

E quindi, al di là del problema interno, con intellettuali schierati contro la leader di Fratelli d’Italia e il suo esecutivo, si è aperta una crisi diplomatica con i cugini d’Oltralpe che potrebbe essersi risolto, in via parziale, oggi con il comunicato congiunto del nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del suo omologo francese, Emmanuel Macron, che ha seguito un colloquio distensivo in cui si è ribadito “la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione europea“.

L’Unione europea, appunto. In attesa della data del Consiglio europeo straordinario dei ministri dell’Interno, a cui parteciperà Matteo Piantedosi, una risposta nel merito della questione è arrivata dalla portavoce della Commissione, presieduta da Ursula von der Leyen, per gli affari interni, Anitta Hipper, che ha spiegato come non si debbano fare differenze che si tratti di una nave Ong o di altro tipo, perché “c’è un chiaro obbligo legale e senza equivoci che la salvaguardia della vita umana deve avere la priorità a prescindere dalle circostanze che hanno portato queste persone a una situazione di emergenza“.

Le parole suonano un po’ come una tirata d’orecchie all’atteggiamento dell’Italia, che poi è stata chiamata direttamente in causa senza fare troppi giri di parole quando la portavoce ha parlato del fatto che è il nostro Paese “finora il primo beneficiario” di quel meccanismo richiamato in precedenza. “Finora sono stati 117, ma l’impegno è di 8mila“. Insomma: lamentarsi sì, ma farlo con un criterio, ecco.

Tornando al summit, però, questo verrà convocato quando si troverà una quadra nei servizi della Commissione europea che“sono al lavoro su un piano d’azione per le migrazioni“. E di migranti, ancora, si parlerà anche oggi nel Consiglio degli Affari esteri, come ha specificato la sottosegretaria francese, Laurence Boone, arrivando a Bruxelles.

“Nel corso della riunione sarà evocata la questione migratoria. Io farà un richiamo” alla necessità “dell’unità dell’Ue, della responsabilità per le vite umane e della solidarietà tra gli europei“. Nel Consiglio, ha concluso, approfitterà “per ringraziare i Paesi che aiutano la Francia ad accogliere i rifugiati“.

La Russa: “L’Italia non può essere lasciata sola. Bene il lavoro di Mattarella, ma la fermezza del governo deve essere condivisa”

Nel merito, invece, della telefonata che c’è stata tra Parigi e Roma, quindi tra i due capi di Stato, è intervenuto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha spiegato come “l’opera del presidente Mattarella sia sempre utile, ma credo anche la fermezza del nostro governo debba essere condivisa“.

A margine dell’inaugurazione del prolungamento della Tangenziale Nord A52 Rho-Monza, il numero uno di Palazzo Madama ha ulteriormente chiarito come “l’interesse nazionale vada difeso, ciascuno con il proprio ruolo. Il presidente della Repubblica sta svolgendo benissimo il proprio ruolo, come credo i nostri ministri e il presidente del Consiglio. I toni devono essere garbati, ma la sostanza deve essere chiara: l’Italia non può essere lasciata sola a gestire il problema migratorio“. “L’Italia – ha concluso La Russa – non può essere l’unica nazione come terra di prima accoglienza“.