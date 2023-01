Sparatoria ad Alatri, morto Thomas Bricca il 18enne ferito alla testa

By

La sparatoria davanti un bar, in Largo Cittadini ad Alatri in provincia di Frosinone: morto il ragazzo che aveva riportato una ferita alla testa

Si segue anche la pista della guerra tra gang. Il giovane ferito alla testa, Thomas Bricca, era stato trasportato in elicottero al Gemelli di Roma, le sue condizioni erano gravissime. Ancora in fuga il colpevole dell’agguato, che si sarebbe allontanato dalla scena su uno scooter in compagnia di un complice.

Tragedia in provincia di Frosinone. Una sparatoria ha gettato nel panico il centro di Alatri, intorno alle 20:00 quando in Largo Cittadini un giovane di 18 anni di nome Thomas Bricca è stato ferito a morte da un colpo di pistola alla testa. Il ragazzo era molto conosciuto in città.

Sul posto subito il reparto operativo regionale e i carabinieri, insieme ai sanitari Ares che hanno soccorso il giovane e trasferito in elicottero a Roma. Le sue condizioni da subito erano parse gravissime. Al momento chi ha esploso il colpo è ancora ricercato, e pare che dopo la sparatoria si sia dato alla fuga.

Grande agitazione adesso sia all’esterno dell’ospedale che sul luogo dell’agguato, a due passi dal centro davanti a un bar pizzeria.

Si segue la pista della guerra tra gang rivali

Si è arreso intorno alle 22:00 della serata di oggi, 30 gennaio, Thomas. Il 18enne era stato portato a Roma per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa, dopo essere stato ricoverato in un primo momento al pronto soccorso di Alatri, il San Benedetto. Vista la gravità della ferita i medici hanno optato per il trasferimento nella Capitale al Gemelli.

Pochi i dettagli sulle motivazioni della sparatoria. Prime indiscrezioni parlano della guerra tra gang rivali, che aveva già agitato la comunità nei giorni precedenti, come possibile pista seguita dalle forze dell’ordine. A sparare probabilmente un altro ragazzo, che sarebbe stato visto allontanarsi dalla scena della sparatoria in sella a uno scooter insieme ad un altro giovane suo complice; entrambi avrebbero avuto il volto coperto dal casco. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte dei carabinieri, che stanno indagando con il massimo riserbo.