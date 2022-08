Spagna, ancora una vittima della corrida: morto ragazzo di 24 anni

By

Un ragazzo di 24 anni è morto in Spagna, a Vallada, durante la corrida organizzata per la festa in città. Il giovane è stato incornato dal toro alla milza.

Sale ancora il numero di vittime della corrida in Spagna, dopo la morte di un giovane di 24 anni. Il ragazzo è stato ucciso dal toro durante la festa a Vallada; il bilancio delle vittime arriva a 10 in tutto il 2022.

Spagna, giovane vittima della corrida: toro gli perfora la milza

Le festività locali di Vallada si sono trasformante in tragedia. E non è una novità in Spagna, dove la corrida spesso diventa scenario, soprattutto per le strade delle cittadine, di morte. Gli incidenti, nelle brutali pratiche di rincorsa dei tori, sono all’ordine del giorno; spesso anche fatali.

E’ il caso del giovane 24enne rimasto ucciso dopo essere stato incornato da un toro. Per tradizione le corna dell’animale erano addirittura infuocate. La ferita ha causato la perforazione della milza del ragazzo, che dopo essersi scontrato col toro è stato soccorso dai sanitari arrivati sul luogo.

Una volta in ospedale i medici hanno constatato la morte, e le cure sono state purtroppo inutili. Troppo gravi le ferite inflitte dal toro. Il festival annuale di Vallada è stato annullato dopo l’incidente, dalle autorità.

Corrida, salgono a 10 le vittime nel 2022

Estate periodo di corrida in Spagna, con la più famosa e forse brutale, quella di Pamplona in cui la gente per strada insegue, e viene inseguita dai tori.

Ma quello di Vallada è già il decimo incidente mortale in Spagna, legato alla corrida, nell’anno 2022. Nel mese di maggio un uomo, un 50enne padre di due figli, aveva perso la vita dopo essere stato incornato da un toro a Carpio. Pochi giorni dopo questo incidente, un altro a Portare era costato la vita a un ragazzo di 30 anni, a Portaje, a ovest della Spagna.

Lo scorso luglio invece, in meno di 24 ore, erano state addirittura tre le vittime. Gli episodi avevano riguardato le corride della regione di Valencia. A perdere la vita in quel caso erano stati tre uomini di 50, 56, e 60 anni; quest’ultimo era un turista francese. Solo nella regione di Valencia, sono state più di 20 le vittime in 8 anni.

Le feste dell’encierro, dove come a Pamplona la gente corre davanti ai tori da combattimento, hanno sempre scatenato aspro dibattito. Sono tradizioni di lunga data in Spagna, e diverse città si prestano a tali pratiche. Il Governo conservatore, nel 2013, aveva dichiarato le corride patrimonio nazionale, bloccando ogni tentativo di porre fine a tali tradizioni.