Anguria dolcissima e succosa, il segreto dei contadini per scegliere quella giusta: squisita

Una buonissima anguria dolcissima e succosa da mangiare è il sogno di tutti. Ma è con la tecnica del contadino che si sceglie quella giusta, senza buttarla dopo il primo morso.

In estate l’anguria è uno dei frutti più mangiati e apprezzati, come fine pasto succoso o come merenda fresca. I benefici e le proprietà sono tantissime, ma è anche vero che la maggior parte delle persone non sanno sceglierla buona e matura. I contadini hanno voluto svelare il loro segreto, così che tutti possano mangiare il frutto succoso e dolcissimo.

Benefici dell’anguria

L’anguria è un frutto buonissimo, dolce e succoso di colore rosso acceso. È senza dubbio il simbolo dell’estate e ha tantissimi benefici per gli adulti e per i bambini.

Prima di tutto è idratante, infatti al suo interno c’è un ricco apporto di acqua ideale durante i giorni con temperature roventi. Oltre a reintegrare l’acqua che viene persa tramite il sudore, questo frutto è ricco di Sali Minerali e Vitamine con un ottimo apporto.

È inoltre uno spuntino goloso e senza grassi a metà pomeriggio, da gustare a fette oppure come granita o gelato. Insomma, un vero e proprio alleato per la nostra salute e per affrontare l’estate.

Nonostante tutto, sono pochissime le persone che sanno scegliere il frutto maturo e succoso.

Scegliere l’anguria buona: il segreto del contadino

Per scegliere l’anguria matura, dolce e succosa non tutti sanno come fare. Nella maggior parte delle volte si prende la prima che capita, soprattutto al supermercato, per poi buttarla sprecando soldi e prodotto.

Al fine che tutto questo non accada più, i contadini hanno finalmente svelato il loro segreto per una scelta corretta:

Deve emettere un suono vuoto , aiutandosi con le nocche della dita. In poche parole, si bussa sulla buccia per capire se sia o meno matura. Nel momento in cui il suono è morbido meglio non comprala perché potrebbe essere acerba e secca;

, aiutandosi con le nocche della dita. In poche parole, si bussa sulla buccia per capire se sia o meno matura. Nel momento in cui il suono è morbido meglio non comprala perché potrebbe essere acerba e secca; L’anguria fresca pesa di più delle altre, considerando che il 92% del suo contenuto è di acqua. Se, al contrario, non pesa molto è perché la sua maturazione non è avvenuta correttamente. Un esempio? Una anguria di 4 chili di peso dovrebbe avere una circonferenza di circa 61,9 centimetri per essere perfettamente matura;