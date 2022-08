Bianca Balti ha condiviso con i suoi follower la sua attuale condizione di salute. Pare che nel suo corpo sia presente una mutazione genetica che le crea maggiori probabilità di contrarre un tumore.

Sembra aver preso ormai la sua decisione la bellissima Bianca Balti che nella prossima stagione ha in programma di sottoporsi ad un intervento per la rimozione di tube e ovaie. Una scelta che di sicuro non ha preso a cuor leggero ma che le darà la possibilità di eliminare del tutto quella percentuale di contrarre un tumore.

La rivelazione fatta sui social

Una notizia scioccante ma che Bianca Balti ha voluto condividere con tutti i suoi follower: in autunno si sottoporrà ad un intervento per la rimozione di tube e ovaie.

E’ così che esordisce sul web la bellissima modella, una confessione che lascia tutti i suoi seguaci senza parole.

Una scelta che non poteva essere diversa se si pensa al tipo di diagnosi che la donna ha appena ricevuto. Infatti è stata lei stessa, sempre attraverso una comunicazione fatta sui social, a rivelare che ha ricevuto la diagnosi di BRCA1, ossia una mutazione genetica che la mette ancora più a rischio di contrarre un tumore proprio in quella parte del corpo su cui ha deciso di intervenire.

E così Bianca ha scelto di non restare con le mani in mano in attesa che un dottore le rivelasse di essere malata di tumore. Ha deciso di prendere in mano la situazione e di agire prima che fosse troppo tardi.

Un provvedimento abbastanza ragionato se si pensa al fatto che la modella ha scelto di congelare i suoi ovociti così da avere la possibilità di allargare la famiglia nel caso in cui in futuro scelga di avere un terzo figlio.

Inizialmente i suoi follower sono rimasti straniti dalle foto postate da Bianca sui social, degli scatti in cui veniva immortalata insieme a delle siringhe.

Molti infatti avevano creduto che si trattasse di un trattamento fatto per avere un terzo figlio. Ma non è così che stanno le cose. Ed è stata la stessa modella a raccontare per filo e per segno cosa stesse accadendo.

Il racconto della Balti

Bianca Balti sceglie quindi di aprirsi come non ha mai fatto rivelando di non essere troppo entusiasta di andare in menopausa a soli 38 anni. Ed è per questo che prima di operarsi ha pensato di trovare un modo per lasciare aperte tutte le porte.

Sceglie quindi di congelare ben 5 ovociti ed unirli agli altri 5 che aveva congelato nel 2021. In questo modo ha maggiori possibilità di affrontare una terza gravidanza nel caso in cui in futuro lo desiderasse.

Scegliere di sottoporsi ad una doppia mastectomia e alla ovariectomia, come afferma la Balti, non è stata una decisione semplice da prendere anche perché al momento in suo corpo è in perfetta salute.

Una scelta che non deve essere vista sotto una luce negativa in quanto il suo scopo è stato semplicemente quello di evitare complicazioni future.

“Ammiro il coraggio delle donne che lo hanno fatto prima di me e grazie alle testimonianze di chi mi ha scritto nell’ultima settimana ho trovato anche io la forza che non pensavo di avere!”

Queste le parole della Balti che ha scelto di mettere nero su bianco ciò che l’ha spinta verso questa scelta, una decisione presa con tanta difficoltà ma che in futuro la porterà a guardarsi indietro e a dire di aver fatto la cosa migliore.