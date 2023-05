Sindacati e attivisti in Iran si sono uniti alle proteste di migliaia di lavoratori

In Iran la situazione è molto complicata e nonostante la pressione internazionale che da mesi ormai attanaglia il regime non si vedono segni di cedimento in merito alle nuove leggi sull’hijab e la nuova azione oppressiva nei confronti di chi ha locali commerciali e attività sta diventando sempre più profonda e utilizzata come deterrente.

Quello che però le autorità iraniane non avevano, probabilmente, calcolato è la modalità di risposta dei lavoratori e operai che si sentono denigrati e sfruttato dalle loro stesse autorità, non hanno ragionato su come avrebbero reagito i lavoratori ma anche i proprietari di attività e locali. Uno sciopero che ha raccolto numerosissimi partecipanti è stato attuato ormai da giorni e l’economia già fragile è entrata in una crisi profondissima, che sta preoccupando le autorità internazionali ma soprattutto popolazione e opposizione politica.

Nuove attività in Iran chiuse dal regime

Diverse attività commerciali sono state sigillate a Teheran e in altre città dell’Iran a causa del rifiuto delle clienti donne di indossare l’hijab obbligatorio del governo. Nel frattempo, la riapertura del centro commerciale Opal, un importante centro commerciale a nord di Teheran, ha sollevato l’indignazione di alcuni sostenitori del regime.

Secondo l’agenzia di stampa affiliata alle Guardie della Rivoluzione IRGC, Fars News, almeno 13 bar e ristoranti a Teheran sono stati sigillati domenica, 30 aprile, a causa della rimozione dell’hijab obbligatorio da parte di clienti o personale. In un altro sviluppo, alcuni negozi presso il centro commerciale Opal sono stati nuovamente sigillati dopo la riapertura di domenica. I negozi sembra avessero offerto addirittura sconti ai clienti che si presentavano senza velo.

Nonostante ciò, i titolari dei negozi hanno negato di aver pubblicato offerte sui social media e si sono scusati per l’incidente.

Da fine marzo, il regime iraniano ha chiuso almeno 2.000 aziende a causa del rifiuto delle donne di indossare l’hijab obbligatorio, causando la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro.

Secondo i media conservatori, alcuni ristoranti, caffè e attività commerciali, di proprietà di artisti e calciatori famosi, sono stati chiusi o hanno ricevuto avvertimenti per violazione delle regole dell’hijab da parte del personale e dei clienti.

Inoltre, il regime iraniano ha annunciato la chiusura del centro commerciale Opal, un moderno complesso commerciale di oltre 450 attività a Teheran, il che avrà un impatto sulla perdita di circa 2.500 posti di lavoro, secondo il quotidiano Shargh.

La recente campagna per far rispettare l’obbligo dell’hijab ha portato ad alcuni incidenti violenti che coinvolgono vigilantes pro-hijab e donne che contestano tale obbligo. Questi conflitti hanno causato preoccupazione e indignazione in Iran e nel resto del mondo.

In un incidente tragico, una donna di 60 anni ha subito un arresto cardiaco questa settimana durante una rissa tra vigilantes pro-hijab e membri della sua famiglia che si opponevano all’imposizione dell’hijab. Questo episodio ha messo in luce la crescente tensione e violenza associata alla campagna per far rispettare l’obbligo dell’hijab in Iran.

Una situazione molto delicata e necessita di un intervento repentino atto a ristabilire equilibrio nell’economia iraniana già lesa in maniera irrimediabile, ma in particolar modo è necessario gestire la situazione del velo, secondo le autorità internazionali e gli esperti di politica, una maniera differente in quanto presumibilmente si verificheranno altri scontri e che generano malcontento riaccendendo le proteste, mai finite del tutto, ma affonderanno anche l’economia e il commercio che rispecchia e rappresenta e sostentamento delle famiglie iraniane.

I sindacati iraniani si uniscono ai gruppi per i diritti civili dei lavoratori in protesta

In vista della Giornata internazionale dei lavoratori, un gruppo di 15 sindacati e gruppi per i diritti civili ha pubblicato una dichiarazione in sostegno alle proteste e agli scioperi in corso in Iran.

La dichiarazione, fatta proprio nelle scorse ore, ha sottolineato che la Repubblica Islamica “non merita di sopravvivere né è in grado di farlo”.

Condannando la “sanguinosa repressione” del regime durante l’attuale ondata di proteste innescata dalla morte in custodia di Mahsa Amini, la dichiarazione afferma che persone di ogni estrazione sociale, tra cui “insegnanti, lavoratori, registi, artisti e attivisti civili e politici” si oppongono alla Repubblica Islamica.

Il gruppo ha sottolineato che la rivolta: “rivoluzionaria del popolo iraniano è ancora viva e in corso e che non passa giorno senza manifestazioni e atti di protesta che chiedono un cambiamento.”

I gruppi per i diritti civili e i sindacati hanno denunciato la discriminazione sessuale contro le donne in Iran e gli attacchi chimici che hanno colpito le studentesse, affermando che le donne sono private dei loro diritti umani più elementari.

Inoltre, hanno criticato il regime per la sua incapacità di controllare l’aumento dei prezzi e dell’inflazione, che ha portato alla povertà e alla miseria per la maggioranza dei 90 milioni di iraniani, nonostante le ricchezze del paese.

La dichiarazione ha sottolineato la necessità di un cambiamento radicale in Iran per garantire la giustizia sociale, la libertà e i diritti umani per tutti i cittadini, compresi i lavoratori e le donne.

Hanno ribadito il loro sostegno alle proteste in corso e hanno chiesto alla comunità internazionale di sostenere il movimento per il cambiamento in Iran.

Il Council for Organizing Oil Contract-Workers’ Protests, uno dei principali organizzatori degli scioperi in corso, e i lavoratori del complesso Haft-Tappeh Sugarcane, che hanno recentemente ignorato il presidente Ebrahim Raisi, sono tra i firmatari della dichiarazione.

La dichiarazione è stata rilasciata mentre i lavoratori di oltre 100 impianti petroliferi, del gas, petrolchimici e di altro tipo in tutto il paese hanno iniziato scioperi il 22 aprile per protestare contro le cattive condizioni di lavoro, i bassi salari e l’aumento del costo della vita.

La maggior parte dei lavoratori in sciopero in questi settori non è ufficialmente assunta dalla compagnia petrolifera statale o dai ministeri competenti, ma lavora con contratti a tempo determinato e rischia di perdere i propri mezzi di sussistenza aderendo agli scioperi.

Secondo le autorità, gli scioperi sono organizzati da gruppi anti-regime, un’ipotesi spesso utilizzata dalla Repubblica islamica per screditare le richieste dei lavoratori che guadagnano meno di 200 dollari al mese. Un funzionario del giacimento di gas di South Pars, nel Golfo Persico, ha annunciato che saranno sostituiti 4.000 lavoratori in protesta con nuovi lavoratori.

Inoltre, tre importanti attivisti sindacali iraniani hanno criticato la recente detenzione di lavoratori, definendola una “brutalità organizzata da parte del regime.”

Nell’ultimo anno si sono verificati oltre 1.600 scioperi e manifestazioni sindacali in tutta l’Iran. Le autorità giudiziarie e di sicurezza della Repubblica islamica hanno convocato, arrestato e imprigionato decine di attivisti sindacali per reprimere il dissenso.