Il deputato Aboubakar Soumahoro, al termine della riunione con i vertici del suo partito, l’alleanza di Verdi e Sinistra Italiana, con cui era stato eletto il 25 settembre alla Camera, ha deciso di autosospendersi dal gruppo in seguito all’inchiesta giudiziaria che vede indagata la suocera.

Nonostante questo, l’ex sindacalista dei braccianti si dichiara estraneo ai fatti e, secondo quanto si legge nel comunicato dei rossoverdi, è pronto a rispondere punto su punto alle accuse che gli sono state mosse in seguito allo scoppio del caso in cui, in un primo momento, era coinvolta anche la moglie.

Soumahoro si autosospende dal gruppo parlamentare di alleanza Verdi e Sinistra Italiana

Un vertice – teso – durato tre ore ieri, un altro oggi, poi la decisione, in una nota congiunta: è finita dopo nemmeno due mesi l’avventura di Aboubakar Soumahoro con il gruppo dell’alleanza Verdi e Sinistra Italiana di Angelo Bonelli, Eleonora Evi e Nicola Fratoianni. Ed è proprio ai portavoce e alla sua ormai ex capogruppo alla Camera, Laura Zanella, che il deputato ha comunicato la sua scelta di autosospendersi.

Che, però, non significa un’ammissione di colpevolezza da parte dell’ex sindacalista dei braccianti. Infatti, nel comunicato, i rossoverdi hanno voluto specificare la totale estraneità ai fatti del deputato nell’indagine della Procura di Latina in cui, a finire nel registro degli indagati, è stata la suocera. Il caso è scoppiato soprattutto perché riguardava la gestione di due cooperative che si occupano dei migranti e, in un primo momento, era stata tirata in ballo anche la moglie.

Il comunicato dell’alleanza Verdi e Sinistra italiana: “Dimostra rispetto delle istituzioni con la sua decisione”

“Abbiamo incontrato Aboubakar Soumahoro per discutere e approfondire le vicende che da giorni sono al centro della cronaca“, hanno iniziato chiarendo di averlo trovato sia sereno, sia determinato. Sarà lui a spiegare quello che è successo, ma soprattutto a dare la sua versione dei fatti di quello che sta emergendo dai giornali in questi giorni, ovvero da quando la bomba è deflagrata. Lo farà quando riterrà opportuno, chiaro, e lo farà rispondendo punto su punto a tutte le accuse che gli sono state mosse.

Il gruppo ha spiegato, inoltre, che la scelta della sospensione non è stata concordata, ma fa parte di una decisione che il deputato ha preso in autonomia e che non era dovuta. Sicuramente, hanno proseguito, “mostra il massimo rispetto che Aboubakar Soumahoro ha delle istituzioni e del valore dell’impegno politico per promuovere le ragioni delle battaglie in difesa degli ultimi che abbiamo sempre condiviso“. “Siamo fiduciosi, considerato quanto riferitoci, che la vicenda possa essere chiarita in tempi rapidi e senza alcuna ombra“, hanno concluso dall’alleanza Verdi e Sinistra Italiana.