Sorpresona di Maggio sullo stipendio: chi riceverà 200 euro in più sul conto

Alcuni lavoratori potrebbero ricevere a partire da maggio fino a 200 euro in più sullo stipendio complessivo. Ecco perché.

L’approvazione del Disegno di economia e finanza ha portato con sé un taglio del cuneo fiscale che farà felici molti lavoratori. Grazie a questo provvedimento, la Legge di Bilancio 2023 include ora un bonus contributi maggiorato con l’arrivo di 3,4 miliardi di euro di finanziamento. In particolare, la misura permetterà a molti di ricevere 200 in più sullo stipendio, tuttavia si parla di un incremento su base annua. Vediamo perché.

Maggio fino a 200 euro in più sullo stipendio, ma i numeri deludono

Questo è quanto emerso da una micro simulazione effettuata da Bankitalia per prevedere quali saranno i miglioramenti di cui godranno i lavoratori. Come precisato, comunque, alcuni lavoratori riceveranno 200 euro in più non ogni mese, ma nell’arco dell’anno. Il taglio del cuneo fiscale, infatti, produrrà secondo le previsioni un aumento di massimo 16 euro circa ogni mese.

Risultati deludenti per alcuni, e anche per il Governo stesso, che puntava a qualcosa di più. Ricordiamo però che la situazione non è ancora chiusa e si tratta di una simulazione degli esiti del provvedimento.

Anche il ministro dell’Economia Giorgetti sostiene che gli aumenti dovrebbero essere più corposi di così, e pur professando il massimo rispetto per Bankitalia, ha affermato che si informerà per comprendere in che modo si è arrivati a una stima di soli 16 euro di aumento.

Comunque, non è poi così complicato capire come si sia arrivati a un tale risultato. Bankitalia ha considerato il taglio contributivo del 3% sugli stipendi fino a 1.923 euro partito all’inizio del 2023.

Insieme ad esso ha incluso quello del 2% per stipendi inferiori a 2.692 euro, e così ha calcolato gli effetti dello stanziamento dei 3,4 miliardi. Il risultato è stato così quello che già conosciamo, un aumento mensile che si aggira intorno ai 16 euro in media.

Questo significa che c’è chi percepirà qualcosa in più, ma anche qualcosa in meno. In più, va considerato che i 200 euro di aumento annuo di cui si parla sono calcolati su 13 mensilità. Tuttavia, gli aumenti dovrebbero partire dal mese di maggio, motivo per cui i lavoratori potrebbero percepire anche meno di 200 euro.

Risultati deludenti, ma non è detta l’ultima

Comunque, non è detto che la situazione rimanga così deludente. Le stime sono solo provvisorie e prodotte in base ai dati a disposizione al momento, perciò bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.

Mancano ancora diversi dettagli, tra cui i requisiti da possedere per godere degli aumenti. Non è infatti ancora chiaro se a percepire i benefici della nuova misura saranno i lavoratori con redditi non superiori a 35.000 euro.

Il governo ha per il momento dichiarato soltanto che l’obiettivo dello stanziamento dei 3,4 miliardi di euro è quello di impiegarli per permettere la crescita dei salari a fronte dell’aumento dei prezzi.

Dopo le previsioni di Bankitalia, il ministro Giorgetti ha non solo assicurato che gli aumenti saranno maggiori di quelli previsti, ma anche rivelato che il governo desidera rinnovarli anche per i prossimi anni. In questo modo, si arriverebbe ad un taglio del cuneo fiscale fino al 5%, aziende incluse.