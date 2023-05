Violenti scontri di strada, compreso l’uso di armi pesanti e fuoco di artiglieria, hanno infiammato il centro di Khartoum mentre l’aggravarsi della violenza mette alla prova un cessate il fuoco sempre più fragile. Il Sudan sta vivendo una crisi profondissima che ha costretto centinaia di migliaia di cittadini a scappare per cercare rifugio altrove e le condizioni in cui versa il Paese ma soprattutto la capitale preoccupano le autorità internazionali.

Durante la notte nella città gemella di Khartoum, Omdurman, sono stati uditi attacchi aerei e suoni di spari, mentre gli scontri si sono intensificati in tutta la capitale, in particolare nelle zone circostanti le principali infrastrutture governative e militari nel centro della città.

Gli ospedali hanno segnalato un aumento degli attacchi nelle loro strutture e un attacco aereo nell’area adiacente all’ospedale East Nile, a nord di Khartoum, ha ucciso almeno tre venditori di tè e un bambino, creando un cratere.

I combattimenti in Sudan si intensificano e la preoccupazione globale cresce

Le Rapid Support Forces o RSF, un gruppo paramilitare che si è rifugiato nelle aree urbane densamente popolate della capitale, hanno accusato le Forze Armate sudanesi di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a fabbriche e strutture mediche, tra cui l’ospedale East Nile, dove hanno affermato che decine di civili sono stati uccisi e feriti.

D’altra parte, le Forze Armate sudanesi, guidate dal leader de facto del paese, il generale Abdel Fatah al-Burhan, hanno affermato che le RSF si sono infiltrate nelle case dei soldati e hanno arrestato le loro famiglie. La situazione continua a deteriorarsi, mettendo in pericolo la vita dei civili e minando ulteriormente la pace nel paese.

Entrambe le parti hanno dichiarato di essere aperte all’invio di negoziatori per colloqui in Arabia Saudita, con discussioni inizialmente limitate a come imporre un cessate il fuoco in mezzo a combattimenti che hanno causato più di 500 morti. Tuttavia, il numero effettivo delle vittime è sconosciuto poiché la maggior parte degli ospedali non è in grado di funzionare a pieno regime. Un sindacato medico ha descritto mucchi di corpi abbandonati nelle strade mentre i combattimenti continuavano intorno a loro.

La situazione umanitaria nel paese è critica, con molte persone costrette a fuggire dalle loro case e a cercare rifugio in campi profughi sovraffollati. La popolazione civile sta subendo pesantemente le conseguenze di questa guerra civile, con la mancanza di cibo, acqua potabile e cure mediche adeguate, che rappresentano una minaccia per la loro sopravvivenza.

La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per la situazione e ha chiesto alle parti in conflitto di porre fine alla violenza e di cercare una soluzione diplomatica al conflitto. Tuttavia, fino ad ora, la situazione rimane instabile e incerta, con la popolazione civile che continua a vivere in condizioni di estrema difficoltà e incertezza.

Nonostante le pressioni per porre fine alla violenza mentre le due parti combattevano per il controllo della capitale, i civili sono rimasti coinvolti nel fuoco incrociato. Purtroppo, c’è poca fiducia che la SAF o la RSF permetta a qualcuno rappresentante della popolazione sudanese di partecipare ai negoziati.

L’esclusione dei rappresentanti della società civile dal processo di pace mina la legittimità e la sostenibilità di qualsiasi soluzione raggiunta attraverso i negoziati. Pertanto, la comunità internazionale ha fatto appello alle parti in conflitto affinché includano rappresentanti della società civile nei negoziati per garantire che le esigenze e le preoccupazioni della popolazione sudanese siano adeguatamente rappresentate e affrontate.

La situazione rimane molto dura e la popolazione civile continua a subire le conseguenze della guerra civile in corso. La comunità internazionale deve continuare a esercitare pressioni sulle parti coinvolte per porre fine alla violenza e trovare una soluzione pacifica e sostenibile al conflitto.

L’opinione dell’attività per i diritti umani Al-Mufti

Ahmed Al-Mufti, sostenitore dei diritti umani di lunga data con sede a Omdurman, ha dichiarato: “Penso che questi negoziati saranno difficili. Ma è necessario un cessate il fuoco poiché i cittadini stanno soffrendo così tanto. Hanno bisogno di un cessate il fuoco permanente per riportare la vita alla normalità“.

Secondo Mufti, qualsiasi negoziato di pace dovrebbe basarsi su discussioni che hanno avuto luogo prima dell’inizio dei combattimenti, riguardo al trasferimento del potere a un governo civile.

Tuttavia, Burhan e il suo rivale della RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, conosciuto come Hemedti, hanno mostrato riluttanza a trasferire il potere a elementi civili nel sistema politico sudanese, incluso il loro coinvolgimento in un colpo di stato militare avvenuto nell’ottobre 2021.

La posizione di Mufti evidenzia la necessità di un processo di pace giusto e inclusivo che tenga in considerazione le esigenze e le preoccupazioni della popolazione sudanese. La comunità internazionale deve sostenere la partecipazione della società civile nei negoziati di pace per garantire che le voci della popolazione civile vengano ascoltate e rispettate.

L’attivista ha dichiarato: “Il cessate il fuoco dovrebbe essere discusso nel contesto del quadro politico concordato in precedenza e per costruire su quanto concordato in precedenza. A meno che la discussione non si basi su quanto concordato prima e sulle riserve di ciascuna delle parti, queste sono state le ragioni di questo conflitto, che alcune forze politiche hanno voluto imporre alle altre, e non è democratico”.

Mentre le battaglie infuriano nella capitale e nella regione del Darfur, la società civile sta sempre più intervenendo per aiutare le persone. Una coalizione di sindacati e gruppi della società civile ha fondato un gruppo ombrello, il Fronte Civile per Fermare la Guerra e Ripristinare la Democrazia chiedendo la fine immediata dei combattimenti, un ritorno al processo politico verso un governo civile, la fine del governo militare e una revisione della sicurezza del settore.

I Comitati di Resistenza Civile Sudanesi, gruppi politici localizzati e parte integrante della rivolta del 2019 che ha posto fine al regno dell’ex dittatore Omar al-Bashir, stanno aiutando i civili intrappolati distribuendo beni vitali.

Gli aiuti stanno svolgendo un ruolo cruciale nel fornire assistenza e sostegno ai civili colpiti dal conflitto in corso. Tuttavia, la loro partecipazione ai negoziati di pace è essenziale per garantire una soluzione giusta e sostenibile al conflitto.

Mufti ha riferito che le persone che vivono nelle aree al di fuori da Khartoum stanno iniziando a condividere i loro dettagli e ad invitare gli sfollati a cercare sicurezza presso di loro.

Questo mostra come la comunità internazionale si stia organizzando per cercare di aiutarsi a vicenda durante questo difficile periodo. Tuttavia, la situazione umanitaria rimane estremamente precaria e le associazionismo umanitarie approfittano dei corridoi umanitari per continuare a fornire assistenza e sostegno ai civili colpiti dal conflitto, ma non è semplice dato che sono stati attaccati volontari e civili.

In base a ciò che è emerso è cruciale, per garantire che le esigenze e le preoccupazioni della popolazione vengano adeguatamente rappresentate e affrontate. La comunità internazionale deve continuare a esercitare pressioni sulle parti in conflitto per porre fine alla violenza ma allo stesso tempo è necessario che abbia pronta una soluzione che soddisfi le due frazioni in contrasto per ripristinare l’ordine in Sudan. Solo attraverso un processo di pace giusto e inclusivo si potrà sperare di porre fine a questa crisi umanitaria.

Mufti ritiene che la popolazione abbia cominciato a sostenersi a vicenda durante questo difficile periodo. Le persone che vivono nelle aree al di fuori di Khartoum stanno offrendo sostegno e accoglienza agli sfollati, dimostrando una grande solidarietà e generosità.

Nonostante ciò secondo Oms e Onu la situazione umanitaria rimane estremamente precaria, e il rischio elevatissimo sia riguardo alle possibili malattie che possono svilupparsi e alle relative cure mediche che mancano e anche la malnutrizione è qualcosa di concreto che sta degenerando sempre più.

Gli ex diplomatici hanno ammesso che i civili sudanesi erano stati precedentemente ignorati a causa della volontà della comunità internazionale di trattare con i due generali che ora si sono rivoltati l’uno contro l’altro, trascurando così le esigenze e le preoccupazioni della popolazione civile.

Alexander Rondos, l’ex rappresentante speciale dell’UE per il Corno d’Africa, ha dichiarato alla CNN: “Dobbiamo chiederci se, all’inizio, avessimo troppa fretta di trovare una soluzione che pensavamo fosse pragmatica, ma in realtà incline verso quelli che controllavano tutto il denaro e le armi – e che i civili sono stati gradualmente esclusi. Quindi questa è una lezione che dobbiamo imparare”.

La guerra in Sudan Sudan ha già causato sofferenze umane e distruttive conseguenze per decenni. Nel 2003, è scoppiato un conflitto nella regione del Darfur, che ha portato alla morte di centinaia di migliaia di persone e all’esodo di milioni di persone dalle loro case. Nel 2011, il Sudan del Sud ha ottenuto l’indipendenza dal Sudan, ma il paese ha continuato a lottare con conflitti interni, tra cui il conflitto nella regione del Nilo Azzurro e del Kordofan meridionale.

Le Nazioni Unite hanno svolto un ruolo importante nel monitoraggio e nella risoluzione del conflitto in Sudan. Nel 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha istituito la Missione dell’Unione Africana e delle Nazioni Unite in Darfur (UNAMID) per proteggere i civili e sostenere gli sforzi di pace nella regione. L’Onu ha svolto un ruolo di primo piano nel facilitare la transizione del Sudan verso un governo civile dopo la rimozione del presidente Omar al-Bashir nel 2019.

Nonostante gli sforzi delle Nazioni Unite, la situazione in Sudan rimane incandescente e la popolazione continua a soffrire a causa del conflitto. Le Nazioni Unite riferiscono che stanno continuando a lavorare con le parti in conflitto per porre fine alla violenza e trovare equilibrio per il Sudan.

Il nuovo cessate il fuoco è previsto fino all’11