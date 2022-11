Sorpasso in strada, 665€ di multa se sbagli: cosa non dovresti mai fare

Guidare in strada: stai attento a non effettuare questo sorpasso in strada. Rischi una multa pari a 665 euro. ecco cosa non devi fare assolutamente.

Occhi puntati sulla strada, buona prudenza, no distrazioni e buona conoscenza ed aggiornamento delle normative contenute nel Codice della Strada: ecco i giusti ingredienti per una guida sicura e prudente. Purtroppo, ci sono delle cattive abitudini che mettiamo in pratica quasi quotidianamente magari senza rendercene conto. Si tratta di comportamenti inattesi che ci vengono quasi naturalmente, ma possono essere vietati dalla normativa contenuta nel Codice della Strada.

Quando si tratta di sorpassi, è facile commettere infrazioni, molto spesso gli automobilisti hanno fretta e hanno poca pazienza. Tuttavia, le regole contenute nel Codice della Strada sono molto chiare e devono essere rispettate con molta prudenza, onde evitare di incorrere in pesanti sanzioni, I sorpassi azzardati sono sempre puniti con l’irrogazione di multe pesanti. Inoltre, le conseguenze derivanti in caso di incidente possono essere davvero molto gravi.

Per questo, è importante prestare massima attenzione ed essere sempre aggiornati in merito alle buone regole scritte dal Legislatore nel Codice della Strada. Ad esempio, il sorpasso in corrispondenza della linea continua viene sanzionato pesantemente dal Legislatore e viene considerato assai grave ed alla stregua dell’invadere la corsia opposta.

Sorpasso: cosa si intende?

Il sorpasso non è altro che il superamento di un altro mezzo, ma anche il superamento di un pedone o di un animale. Scopriamo quali sono le regole del sorpasso contenute nel Codice della Strada. Per prima cosa bisogna sapere che il sorpasso deve essere fatto a sinistra e non a destra. Chi intende superare un veicolo fermo o in movimento deve svolgere il sorpasso a sinistra. Il Legislatore stabilisce che il sorpasso deve essere celere: ciò implica che si transita sulla corsia nel minore tempo possibile. Ovviamente bisogna essere prudenti per effettuare il sorpasso. Durante l’operazione di sorpasso è necessario tenere una certa distanza dal veicolo superato e poi riportarsi sulla destra.

Sorpasso: quando non è consentito?

Il sorpasso non è consentito nel caso in cui la visibilità non sia tale da permettere di effettuare la manovra in totale sicurezza. Inoltre, è vietato sorpassare quando sulla sinistra c’è già un conducente sta effettuando la stessa operazione. Il sorpasso non è consentito nel caso in cui la strada è occupata e non consenta la completa esecuzione dell’operazione. Il sorpasso non è permesso nel caso in cui ci siano passaggi a livello senza barriere.

Cosa si rischia se si sorpassa con linea continua?

Se un veicolo si azzarda a sorpassare con la linea continua rischia una pesante sanzione. La fonte normativa che merita menzione è la Sentenza n. 18493 depositata il 4 settembre 2020 e l’articolo 143 del Codice della Strada. La sanzione che scatta nel caso in cui si sorpassi con la linea continua varia da un minimo di 100 sessantasette euro ad un massimo di 665 euro. pertanto, bisogna prestare massima attenzione e non rischiare di causare incidenti e di vedersi irrogata la pesante sanzione prevista dal Codice della Strada.