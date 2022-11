Allerta meteo gialla: le previsioni per il weekend del 12 novembre

Dopo una settimana serena, arriva il maltempo in questo weekend del 12 e il 13 novembre 2022, con forti perturbazioni in arrivo in molte zone d’Italia.

L’inverno sembra arrivato in Italia, dopo mesi di temperature calde e miti, che non hanno fatto percepire per niente l’arrivo di questo novembre.

Infatti, questo weekend ci aspetta un tempo non proprio piacevole, con aria fredda, piogge e temporali in tante regioni italiane. Si parla di allerta meteo gialla, secondo la Protezione Civile. Ecco cosa ci aspetta in questo secondo fine settimana del mese.

Allerta meteo gialla in Italia: piogge e temporali nel weekend

Il maltempo torna nel nostro Paese, dopo giornate di sole e temperature molto piacevoli che hanno allietato le nostre giornate.

Infatti, arrivano brutte notizie per questo weekend del 12 e del 13 novembre, che forse rovinerà i piani a molti italiani.

La Protezione Civile ha annunciato allerta meteo gialla in diverse regioni, a causa dell’arrivo di alcune perturbazioni e dell’imminenza di bassa pressione sul Paese.

Quest’ultimo, secondo le previsioni del tempo, sarà anche affiancata da un vortice di aria fredda che darà il via alla stagione invernale.

Ci sarà un drastico abbassamento delle temperature in molti luoghi d’Italia, niente di eccessivo ma semplicemente un clima normale per il mese di novembre, soprattutto al Centro-Sud.

Le regioni più colpite, secondo la Protezione Civile, potrebbero essere la Sicilia e la Puglia, seguite da altre regioni del sud Italia.

Sabato 12 novembre: rischio temporali in molte regioni

Come anticipato, oggi 12 novembre ci sarà un forte rischio di temporali e rischio idrogeologico in alcune regioni meridionali, come la Puglia e la Sicilia, dove l’allerta gialla è stata emanata.

Questo cambio repentino di clima è dovuto a un vortice ciclonico che sta arrivando sull’Italia, che al momento si trova a sud dei Balcani.

Infatti, nelle prossime ore questo ciclone arriverà nel Sud del nostro Paese, peggiorando drasticamente il tempo e portando con sé pioggia e temporali che potrebbero causare diversi disagi.

Piogge già dalla mattina in Sicilia, in Puglia ma anche in Calabria, nel versante jonico. Anche in Abruzzo, ci saranno alcune nubi e qualche pioggia in serata, ma non si prevedono fenomeni molto forti.

Ma cosa significa allerta gialla? Quando si parla di codice giallo si possono verificare dei fenomeni intensi in alcune zone, che possono rivelarsi pericolosi per alcune attività.

Questo vuol dire che si potrebbero incontrare fenomeni di frane superficiali, alluvionamenti sui tratti montuosi, piogge, temporali ma con gravità minima, alla quale però va prestata comunque molta attenzione.

Fin troppo spesso l’allerta gialla viene sottovalutata, ma bisogna sempre essere in allerta soprattutto quando si esce di casa, per evitare di generare situazioni di pericolo durante i fenomeni metereologici improvvisi.