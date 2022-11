By

Un’azienda di Gravellona Toce, in Piemonte, è al centro della cronaca nostrana per via di una fuga di sostanze chimiche che ha portato al ricovero di diverse persone.

Un incidente che poteva avere ripercussioni molto gravi è avvenuto a Gravellona Toce, nella sede dell’azienda piemontese Galvanoplast, nel Verbano.

23 persone sono rimaste intossicate e tre sono ricoverate in ospedale, ma non sono in gravi condizioni, secondo le prime ricostruzioni. Ecco cosa è successo secondo le prime indagini delle autorità.

Fuga di sostanze chimiche alla Galvanoplast di Gravellona Toce

Nel pomeriggio di oggi, 11 novembre, c’è stato un incidente in una fabbrica di plastica, la ditta Galavanoplast, che si trova a Gravellona Toce, in Piemonte.

Secondo quanto riportato dalle autorità che sono accorse sul posto, c’è stata una fuga di sostanze chimiche scaturita da un errore di miscelazione tra diverse sostanze. Si stratta di sodio bisolfito e un altro acido, un mix che non è andato come doveva.

Questo incidente ha provocato la fuoriuscita di un gas molto nocivo, che ha intossicato ben 23 persone presenti nello stabilimento, mentre tre persone sono state ricoverate all’ospedale.

Le altre persone coinvolte, invece, sono sotto controllo sanitario, per via delle possibili conseguenze che i gas potrebbero aver avuto su di loro.

Sul luogo dell’incidente sono stati chiamati i carabinieri, il 118, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno indagato sulle dinamiche dell’accaduto.

Inoltre, sono accorse anche persone del personale dello Spresal, ovvero il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della ASL, per accertamenti nello stabilimento.

Le condizioni delle persone coinvolte

Le tre persone portate in ospedale, al momento dell’incidente, risultavano abbastanza gravi da essere trasportate in ospedale.

Dopo alcune ore, però, le loro condizioni di salute sembrano meno pericolose del previsto. Tutte sono state portate nella struttura sanitaria più vicina per accertamenti, anche perché erano proprio loro le più vicine al luogo dove è iniziata la dispersione di gas nocivi.

La Galvanoplast S.R.L è specializzata nella così detta cromatura delle materie plastiche, ovvero la lavorazione di superfici plastiche, che vengono poi rese più resistenti attraverso una serie di lavorazioni con sostanze chimiche.

Lo stabilimento, che si trova appunto a Gravellona Toce, conta 36 dipendenti ed ha una grandezza di 7000 metri quadrati.

Nata nel 1994, l’azienda è una delle leader del settore in Italia, che si muove in diverse aree di commercio, dal settore igienico sanitario fino a quello casalingo, passando anche per l’automotive e il settore navale.

Le notizie sull’incidente sono in continuo aggiornamento in queste ore, anche perché si attendono i risultati delle indagini sull’incidente, per capire bene cosa sia accaduto in realtà all’interno dello stabilimento.