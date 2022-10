Sophia Loren, sapete chi è il figlio? Lui è conosciuto da tutta Italia

L’attrice Sophia Loren è conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. In pochi, però, sanno chi è suo figlio. Scopriamolo.

Sophia Loren ha due figli ma soltanto uno di loro ha deciso di intraprendere le orme materne, sotto un altro punto di vista però.

La carriera di Sophia Loren

Celeberrima attrice italiana, Sophia Loren è famosa in tutto il mondo. Molti le attribuiscono il ruolo di aver contribuito alla storia del cinema italiano, se non globale. Dal talento fuori discussione, Sophia Loren è al 21 esimo posto della classifica stilata dall’American film Institute come migliore interprete.

Nel corso degli anni, Sophia Loren ha avuto una carriera fiorente e ricca. L’attrice, infatti, ha potuto recitare al fianco di artisti, quasi tutti defunti, dal grande peso. Oggi, alla veneranda età di 88 anni, si cimenta ancora in qualche ruolo attoriale, viene ancora premiata e si occupa del suo ristorante. L’attrice ha scelto di vivere a Ginevra dove ha dato i natali ai suoi due figli.

Anche la sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori come lo è quella dei figli, soprattutto di uno che ha scelto di intraprendere le orme materne lavorando nel cinema.

Chi è Edoardo Ponti

Sophia Loren convolò a nozze con Carlo Ponti. Era il 1966 e lui era un produttore cinematografico. Con suo marito è stata sposata fino a quando lui non è morto. Dalla loro unione sono nati Carlo ed Edoardo rispettivamente nel 1968 e nel 1973.

Se il primo fa il direttore d’orchestra, il secondo è uno sceneggiatore e produttore cinematografico. Come suo fratello, anche Edoardo ha vissuto gran parte della sua infanzia e adolescenza negli Stati Uniti dove la Loren era all’epoca impegnata per lavoro.

Il regista è sposato con Sasha Alexander, famosissima attrice americana e con lei ha avuto due figli: Lucia Sofia e Leonardo Fortunato.

Laureatosi nel 1994 in letteratura inglese e scrittura creativa alla University of Southern California, Edoardo ha ottenuto un master in regia e produzione cinematografica. Successivamente, ha lavorato come regista e produttore, professione che lo tiene impegnato ancora oggi. Insieme alla madre esordì come attore nel film Qualcosa di Biondo quando aveva 11 anni.

Attualmente, vive e lavora a Los Angeles. Nonostante la distanza con la Svizzera, Edoardo cerca di raggiungere appena può, con tutta la sua famiglia, la madre. La sua ultima regia più importante ha visto tra gli attori proprio sua madre. Si trattava del film La vita davanti a se.

Quando il quotidiano Il Mattino ha intervistato il figlio della Loren, in merito al successo del film, Edoardo ha affermato che probabilmente lavorerà ancora insieme alla madre:

“Abbiamo un progetto comune, certo, è tutta una questione di timing, di far combaciare i tempi”.

Probabilmente, anche in questo caso, sarà un successo.