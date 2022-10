“Sono offesa” Noemi Bocchi per la prima volta su tutte le furie: cosa è successo

Noemi Bocchi si è dichiarata molto offesa perdendo le staffe. Ecco cosa è accaduto alla nuova compagna di Francesco Totti.

Noemi Bocchi è ufficialmente la nuova compagna dell’ex calciatore dell’AS Roma, Francesco Totti e tutti quanti noi abbiamo avuto modo di conoscerla durante questi mesi per via dei gossip che hanno coinvolto il suo compagno e la sua ex moglie Ilary Blasi.

La donna, classe 1988, è attualmente una designer floreale molto conosciuta nell’ambito della movida romana e ha conosciuto l’ex capitano della Roma durante un torneo di Padel nel 2021.

Noemi Bocchi: ecco perché si è dichiarata molto offesa

Secondo quanto dichiarato da Francesco Totti su Il Corriere della Sera, inizialmente hanno cominciato a frequentarsi come amici e poi dopo che l’uomo ha scoperto il “presunto” tradimento della Blasi si è avvicinato a lei e da Capodanno hanno cominciato una storia d’amore.

I due hanno cercato di nascondere la loro storia durante l’estate, dopo l’annuncio della separazione della coppia e soltanto in occasione del 46° compleanno di Francesco Totti i due si sono fatti vedere assieme dove hanno passato la serata con altri affetti del calciatore tra cui i suoi due figli più grandi, Cristian e Chanel.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Totti e Noemi adesso vivrebbero assieme verso Roma Nord ma quello che è certo è che i due sono molto legati e che la donna sembra aver fatto ritrovare il sorriso a Totti dopo un periodo buio dovuto all’abbandono dal mondo del calcio e alla morte di suo padre Enzo, avvenuta nel 2020 per via del Covid-19.

Adesso però, sembra che sia proprio Totti a dover stare accanto alla sua nuova compagna in quanto è stata interpellata nelle sale del tribunale di Roma per via di un processo in cui è coinvolto Mario Caucci, ex marito della donna.

Noemi è stata coinvolta in quanto presente nel fascicolo come parte civile assieme ad altre cinque persone che sono state ascoltate in udienza in quanto designate persone informate sui fatti.

Rispondendo a porte chiuse alle domande del sostituto procuratore Delio Spagnuolo, Noemi con una tenuta sportiva si è recata a piazzale Clodio intorno le ore 13 del 12 ottobre dove ad aspettarla ci sono stati anche alcuni paparazzi.

Caucci è finito a processo per via di alcuni fatti risalenti a quattro anni fa e secondo Verità&Affari la Bocchi nel 2017 era stata designata come amministratore unico della società del suo ex marito con un compenso di 20.000 euro lordi.

Le parole della donna

Dopo un anno dalla sua assunzione però, Noemi è stata allontanata dall’azienda durante un assemblea in cui il suo ex marito ha verbalizzato che non operando per mesi aveva creato dei danni all’azienda per via di non aver svolto la sua funzione e quindi ne era stata chiesta la sostituzione.

Tra la Bocchi e Caucci sembra ci fossero già dei problemi dovuti ai fatti per cui l’uomo è stato processato e per questo motivo la donna ha preferito non parlarne anche per via del fatto che il processo è stato svolto a porte chiuse senza la presenza di giornalisti.

Così, una volta uscita dall’aula, la Bocchi si è ritrovata a dover affrontare i cronisti che l’hanno sommersa di domane e la stessa si è dichiarata molto offesa riguardo alla pressione che questi gli stanno facendo.

“Mi state tormentando, sono molto offesa”

Con queste parole, la donna ha lasciato il tribunale con un abbigliamento sportivo mentre gli avvocati di Caucci hanno dichiarato di non voler rilasciare dichiarazioni e quindi tutto il processo rimane ancora oggi un mistero.

Bisognerà quindi aspettare la fine dell’intero processo per capire cosa sia accaduto davvero e quanto Noemi ne sia coinvolta. Nel frattempo un altro processo sta per iniziare, quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti.