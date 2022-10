Pomodori del supermercato, come farli germinare in 5 giorni

La passione per l’orto e la coltivazione di piante è una moda che si è diffusa notevolmente negli ultimi tempi. Sia grandi che piccini, stanno amando sempre di più sporcarsi le mani per far nascere anche una semplice pianta di pomodoro.

Ma lo sapete che esiste un trucco fantastico per far germinare in 5 giorni i pomodori del supermercato? E’ davvero incredibile: scopriamo come fare.

Gli appassionati di orticoltura, non possono non amare la coltivazione del pomodoro. Di solito, chi è proprio alle prime armi, inizia proprio da questa pianta. I pomodori, soprattutto nella cucina italiana, sono molto diffusi, vengono utilizzati in quasi tutte le nostre pietanze. Senza dubbio, favorireuna buona crescita dei pomodori non è affatto facile, ma in realtà esiste un trucco dei vivaisti che ti farà germinare in 5 giorni i semplici pomodori del supermercato.

Come? Basterà se rispettiamo alcune pratiche e avere alcuni semplici accorgimenti per aiutare la pianta nella sua crescita. In poche mosse otterrete una piantina di pomodori sana e rigogliosa: scopriamo di più sul procedimento. Vi accorgerete subito che è veramente un gioco da ragazzi.

Come far germinare un pomodoro in 5 giorni: il trucco dei vivaisti

Far germogliare un pomodoro del supermercato, è difficile se non siete a conoscenza di alcuni accorgimenti. Ma appena li scoprirete, capirete che è veramente molto facile. E’ un semplice esperimento da provare a casa anche con i vostri bambini.

Infatti, basterà seminare direttamente il pomodoro e ogni giorno dovrete andare a controllare la sua crescita. In soli 5 o 6 giorni potreste vedere dei grandi risultati. Ma dobbiamo avere un accorgimento particolare durante l’acquisto del pomodoro, ovvero, verificare che non abbia la parola “Hybrid” o “F1” nel nome.

In questa semplice maniera, potrete rimanere veramente sbalorditi dal risultato. E’ così semplice che vi consigliamo di coinvolgere i vostri bambini, sarà divertente controllare ogni giorno la crescita della piantina.

I benefici del pomodoro

Il pomodoro è un frutto così semplice ma così buono e colmo di proprietà benefiche, infatti, sono ricchi di antiossidanti che agiscono in maniera positiva sulla salute cardiovascolare, della linea e della vista.

Fortunatamente rappresentano uno dei prodotti alimentari più importanti della tradizionale dieta mediterranea. Proprio per questo, esistono centinaia di ricette dove vengono utilizzati in ogni modo: crudi o cotti, sono sempre buoni.

Nel periodo estivo vengono consumati maggiormente, ma anche durante l’inverno non possiamo proprio farne a meno. Però in estate raggiungono il pieno della loro maturazione, infatti, hanno un sapore molto più corposo. Il pomodoro cotto ha tantissimi benefici, proprio per questo, può essere una vera e propria fonte di licopene, antiossidanti, vitamina C, vitamina E e flavonoidi.

Aiuta a dimagrire, dato che ha pochissime calorie (100 grammi di pomodori contengono meno di 20 calorie) ed è molto saziante, quindi, è adatto per la maggior parte delle diete. E’ un frutto che aiuta anche alla vista, infatti, contiene luteina e betacarotene. Stimola la digestione ed è ricco di fibre come la cellulosa ed emicellulose. Insomma, ha tantissimi benefici per la nostra salute.