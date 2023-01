Reggio Emilia, aereo scompare dai radar

Un aereo da turismo è decollato questa mattina da Reggio Emilia ma ancora risulta disperso, poco dopo infatti è scomparso dai radar.

Subito sono iniziate le ricerche del velivolo, con a bordo il pilota 61enne Ivano Montanari. Le operazioni sono terminate nella notte e riprenderanno domani, per il momento sembra come scomparso nel nulla sull’Appennino Modenese.

Aereo scomparso a Reggio Emilia

Ancora un misterioso episodio di un aereo scomparso dai radar, stavolta di tratta di un velivolo da turismo decollato questa mattina alle 11.20 da Campovolo, a Reggio Emilia. Poco dopo ha fatto perdere le sue tracce mentre sorvolava l’Appennino Modenese.

A bordo c’è solo il pilota 61enne Ivano Montanari, originario di Reggio Emilia. Sono iniziate subito le operazioni di ricerca del mezzo ma con il calare della notte sono state interrotte e riprenderanno alle prime luci dell’alba di domani.

Ad effettuarle sono gli uomini dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, coadiuvati dai Carabinieri della zona. Secondo le prime informazioni trapelate, i contatti fra il pilota e il centro di controllo del traffico in cielo si sono interrotti mentre stava sorvolando la zona montana dell’Appennino.

Secondo una prima ipotesi l’aereo potrebbe essere precipitato e per questo motivo le ricerche non stanno avvenendo solo in cielo ma anche con i mezzi a terra, specialmente i pompieri in motoslitta, esperti in soccorso su territori particolari e condizioni meteo estreme come ghiacci e manti nevosi. Vengono utilizzati per perfezionare le ricerche anche i fuoristrada e i droni che controllano la zona dall’alto.

La dinamica

L’aereo ultraleggero è decollato da Campovolo poco dopo le 11.20, interrompendo le comunicazioni mentre si addentrava nella zona montuosa dell’Appennino Modenese.

Subito è scattato l’allarme dalla torre di controllo per le ricerche dell’univo passeggero a bordo. Purtroppo non ci sono stati gli esiti sperati fino a quando sono durate, ovvero intorno alle 18.45, ora in cui è stato effettuato un ultimo controllo della zona prima di riprendere domattina.

A complicare la situazione purtroppo ci sono delle condizioni meteo difficili, infatti nei giorni scorsi ci sono state intense nevicate e addirittura la Protezione Civile ha lanciato l’allarme valanghe.

Stasera, a causa della scarsa visibilità i soccorritori si sono fermati ma le prossime ore potrebbero essere cruciali per trovare l’uomo. Si spera in una buona notizia ma come abbiamo visto anche in passato, purtroppo vicende analoghe non vanno solitamente a finire bene.

Non è chiaro cosa sia accaduto nei cieli e per quale motivo Ivano abbia perso i contatti e probabilmente, il controllo del velivolo. Le informazioni sono frammentarie, si attendono aggiornamenti nella mattinata di domani.